«Первый шаг»: в Детскую театральную школу Мурманска пришли молодые и талантливые артисты

Дебютными выступлениями ребята порадовали родных, друзей и новых товарищей. Самым ярким и запоминающимся для театралов моментом стало традиционное посвящение.

«Первый шаг» - традиционный праздник театральной школы, который проводится уже на протяжении 29 лет. Он состоит из трёх частей. В начале юные актёры показывают свои первые номера, подготовка которых заняла около двух месяцев, затем – торжественный обряд посвящения, построенный на основе мифов Древней Греции.

Он проходит на сценическом Олимпе, где Музы-Богини - педагогики посвящают ребят, которым перед произнесением клятвы в верности Детской театральной школы (ДТШ) и её традициям, предстоит пройти помазание театральным гримом, оглушительную какофонию медных труб, символизирующих испытание славой и успехом и вкусить хлеб с мёдом и солью.

В завершение праздника выпускники школы порадовали зрителей премьерным спектаклем «Сказки старого моряка».

Мария Юрьева, преподаватель и художественный руководитель ДТШ: «Стараемся каждый год посвящать юных артистов, чтобы у детей было ощущение праздника, потому что на сцене выступают только лучшие из лучших и те, кто занимается, впитывает в себя. На сцену просто так, если ты сидишь дома на диване, к сожалению, попасть невозможно».

Начинающие артисты, поступившие в театральную школу в этом году, начали осваивать программы отделений «Основы актёрского мастерства» и «Основы художественно-постановочной работы». В творчество жизнь привела ребят различными путями: для кого-то выступление на сцене стало первым опытом, а кто-то уже ранее вошёл в творческую сферу и искусства.

Аня Косичкина, ученица 1 «И» класса ДТШ: «У меня в садике открылся талант в читке стихотворений. Я увидела, что рядом с бабушкиным домом есть театральная школа, я попросила маму записать меня туда».

В театр дети приходят по любви, каждый из них помнит своё премьерное выступление и эмоции от первого творческого шага, которыми теперь они могут поделиться с младшим поколением.

Ярослава Новикова, выпускница ДТШ: «Свой обряд посвящения я помню. Это незабываемые эмоции: ты оказываешься в сказке, где учителя, которые являются Музами, проводят тебя в актёрскую жизнь, посвящают тебя в служение искусству».

Юные театралы уже сделали первый шаг. Впереди их ждут репетиции, выступления и, конечно, море оваций.