Первый туристический рейс этого года отправили из Мурманска на архипелаг Шпицберген

На борту судна в этот раз фотографы и художники, которые путешествуют в рамках подготовки первой в мире Арктической биеннале.

В программе у туристов запланировано наблюдение за арктическими животными и птицами, документальные фильмы и лекции об Арктике. Несколько дней путешественники проведут на архипелаге, совершая морские, снегоходные и пешие прогулки. Также они посетят населённые пункты Баренцбург, Пирамида и Лонгьир, а ещё законсервированный советский рудник Грумант с посёлком Колсбей.

Нюргуяна Дмитриева, турист из Якутска: «Это была моя давняя мечта».

К старту этого рейса Туристский информационный центр Мурманской области разработал новый штамп для «Паспорта Полярника» – «Покорители Арктики». Именно туристы, отправляющиеся на Шпицберген, первыми увидели его.

Получить новый штамп смогут все туристы, посетившие Шпицберген или Землю Франца-Иосифа. Поставить печать можно на борту судна «Профессор Молчанов» или в офисе регионального ТИЦ.

В этом году запланировано 10 экспедиций на архипелаг Шпицберген.