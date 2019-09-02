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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.09.19 19:30

Первый учебный день в МАГУ - событие яркое и важное

Не только в жизни школьников, но и у студентов. Коллектив и учащиеся Мурманского арктического государственного университета в торжественной обстановке приняли в свою большую семью новых первокурсников.

Учебные планы составлены - Мурманский арктический государственный университет готов к встрече новых студентов. В этом году в вуз поступили более тысячи  человек. Конкуренция у абитуриентов  была высокой, на одно место претендовали трое.

«Набор был очень успешный. Мы закрыли все бюджетные места, - сообщила Ирина Шадрина, врио ректора МАГУ. - Конкурс был достаточно большой, поэтому хочу отметить, что в этом году был высокий средний бал по ЕГЭ. Мы набрали медалистов, золотых медалистов, которые даже не уехали в Москву, Санкт-Петербург, а остались в родном городе».

Анатолий Жуков - один из первокурсников. Парень поступил в МАГУ сразу после девятого класса. Учиться будет на программиста. Как и многие гуру компьютерных систем, техникой и кодингом Анатолий увлекся ещё в детстве. По поводу специальности - сомнений не было. А вот вуз парень выбирал тщательно.

«Я сразу понял, что в 10-11-й класс я не пойду, потому что не для меня это, - признаётся Анатолий Жуков, первокурсник. - МИК - это вот совсем ниже идёт, а МАГУ и мореходка - вместе. Но так как мореходка больше идёт по морским специальностям, то я решил пойти в МАГУ, потому что считаю, что это самое приоритетное в Мурманске учебное заведение. Колледж - тут же и университет».

Мурманский арктический государственный университет в этом году открыл новые направления. Теперь здесь можно изучать металлургию, логистику и даже лечебное дело. Но, по информации приёмной комиссии, большинство ребят по-прежнему выбирают высокие технологии и гуманитарные науки.

«Пользовались популярностью в этом году совершенно разные направления, - сообщил журналистам «Арктик-ТВ»  Виктория Пиксендеева, ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ. - Это и информационные системы, и программирование, и педагогические направления, спектр которых широк в университете. Это, безусловно, и языковые, и гуманитарные. Не отстали ребята и по конкурсу, которые претендуют, чтобы стать самыми креативными дизайнерами региона».

Вчерашние школьники сильно волнуются. Университет для них - новая среда, новый этап в жизни. Вместо старых школьных друзей, к которым уже привыкли, теперь новые лица, новые преподаватели. Отношение - серьёзнее, предметы - сложные. Чтобы первые дни в МАГУ не обернулись стрессом,  для новичков проводят день первокурсника, во время которого можно познакомиться с одногруппниками, увидеть преподавателей и руководство.

«Очень страшно после школы, никого здесь не знаешь, никого нет из знакомых, одна, - признаётся Александра Аржанова, первокурсница. – Но всё здорово, весело. Все добрые, все приветливые. Пока с однокурсниками мне повезло».

Уже завтра ребята пойдут на учебные пары. Впереди несколько лет лекций, конспектов, семинаров и практических занятий. Время непростое, но интересное. Возможно, эти годы яркой студенческой жизни, с новыми знакомствами, успехами, а иногда и неудачами, сегодняшние первокурсники будут вспоминать как лучшие в их жизни. Ну, а пока вчерашним школьникам предстоит свыкнуться с мыслью, что они теперь студенты одного из самых престижных вузов региона. А значит, и ответственность на них лежит не только за себя или свою группу, но и за репутацию учебного заведения. А это уже совсем другая социальная роль.

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