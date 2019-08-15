Первый в мире плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» в конце августа отправится из Мурманска на Чукотку

ПАЭС «Академик Ломоносов» - уникальный проект мобильного транспортабельного энергоблока малой мощности. Он предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока. Его основная цель - обеспечить энергией удаленные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море. Плавучая станция разработана с большим запасом прочности, который превышает возможные угрозы и делает ядерные реакторы неуязвимыми для цунами и других природных катастроф. «Ломоносов» оснащён двумя установками, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии этого достаточно для обеспечения энергопотребления города с населением около 100 тысяч человек.

На Чукотку плавучий энергоблок будет доставлен с помощью трёх буксиров ледового класса.