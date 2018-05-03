Первый в мире плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» загрузят ядерным топливом в Мурманске

«Академик Ломоносов» отправился из Санкт-Петербурга в Мурманск. Это первый и единственный в мире плавучий энергоблок.

Путь следования атомной теплоэлектростанции до столицы Заполярья будет непростым и займёт около месяца. Мурманск станет лишь транзитным пунктом, здесь установку загрузят ядерным топливом, после чего отправят на постоянное место пребывания в чукотский город Певек.

Разработчики заверяют, что «Академик Ломаносов» соответствует всем требованиям безопасности. Ему не страшны природные катастрофы и суровый арктический климат. Кроме того, ядерные процессы на плавучем энергоблоке отвечают всем требованиям МАГАТЭ.