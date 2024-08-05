Первый в мире светофор появился 5 августа 1914 года

Журналисты «Арктик-ТВ», как и воспитанники школьного лагеря, узнали об этом от сотрудников Госавтоинспекции.

Первый в мире светофор включал в себя красный и зелёный фонари, а при переключении света издавал звуковой сигнал.

Полицейские напомнили ребятам о правилах безопасного поведения во дворе и при передвижении на самокатах и велосипедах. А также провели небольшую экскурсию по самым частым маршрутам вблизи образовательного учреждения.

Басти Гусейнова, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по городу Мурманску: «Ребята вспомнили основные правила дорожного движения и правила безопасного поведения на дороге. Для ребят была организована пешеходная экскурсия и познавательные викторины. Они узнали, чем отличаются регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы. Но хотелось бы отметить, что не только дети, но и водители, и взрослые пешеходы должны помнить и выполнять требования сигнала светофора».