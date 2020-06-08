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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.06.20 19:30

Первый в России уникальный мобильно-инфекционный госпиталь для лечения больных коронавирусом появился в Мурманской области

Заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Андрей Гурович и губернатор Андрей Чибис посетили новый объект.

Более 10 тысяч квадратных метров, блок реанимации и интенсивной терапии на 100 коек, аппараты ИВЛ. Всё это полевой госпиталь для лечения больных коронавирусом, который специалисты за считанные дни  развернули в Мурмашах.

Андрей Гурович, заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий:  «Такое решение было принято Президентом РФ 9 мая. В соответствии с поручение президента мы приступили совместно к работе. Передали проект, обеспечили необходимые техусловия. Было выделено финансирование из резервного фонда правительством РФ, далее проект начали воплощать в жизнь».

Проект госпиталя - совместная работа МЧС России, федерального Минздрава, Роспотребнадзора и научно-исследовательского института «Микроб».

Андрей Гурович, заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий: «Помимо скорости развертывания объекта, здесь госпиталь  оснащён уникальным медицинским оборудованием, даже технологии искусственного интеллекта применяются на оборудовании, которое  имеется в данном полевом инфекционном госпитале».

Госпиталь станет собственностью региона, а использовать его будут только, если все места в больницах, где сейчас лечатся пациенты с коронавирусом, заполнятся. Сейчас коек для ковид-положительных пациентов в области достаточно.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это тот госпиталь, который нам необходимо иметь, несмотря на то, что в Белокаменке мы проблему в значительной степени преодолели. Тем не менее, понятно, что риск возникновения вспышек с учётом большого количества строительных объектов и проектов, военнослужащих, есть. Поэтому сейчас, получив быстро этот госпиталь, мы можем спокойнее себя чувствовать».

На первом этапе в госпитале будут работать порядка 110 врачей и медсестёр. Но, по словам министра здравоохранения Мурманской области Дмитрия Панычева, существует кадровый резерв, который в случае необходимости мобилизуют. Представители власти так же подчёркивают, что объект расположен на достаточном расстоянии от жилой застройки. 

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