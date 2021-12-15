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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.12.21 19:30

Первый юнармейский фестиваль собрал представителей движения в Доме Юнармии Полярного

Школьники представили творческие выступления, посвящённые юбилеям со Дня создания Военно-морского флота России и дня рождения Петра I.

Сменить традиционную юнармейскую форму коллективу из Гаджиево велела не только тематика их конкурсного выступления. Девчонки захотели выгодно отличаться от соперников, подчеркнуть оригинальность номера. Это, в том числе, и оценивало жюри фестиваля «Великий Петр и Российский флот!».

Дарина Мацько, школа №276, г. Гаджиево: «Слишком много юнармейцев, другим это будет не сильно интересно. Мы решили придумать что-то новое, поэтому так оделись».

Такой подход сказался на результате: юнармейцы 276-й школы стали победителями творческого состязания. Конкурс-фестиваль в Доме Юнармии объединил ребят из разных городов нашей страны - в режиме онлайн к нему подключились участники из Дудинки, Диксона, Твери. Их тематические выступления судьям пришлось отсмотреть заранее.

Евгения Друзьяк, начальник штаба местного отделения «Юнармия» по ЗАТО Александровск: «Жюри у нас сегодня серьёзное, так как мероприятие проходило в День Героя России, мы пригласили Героя России – представителя подводных сил, военнослужащих».

До фестиваля-конкурса для мальчишек и девчонок в юнармейской форме работали образовательные площадки и выставки вооружения, элементов экипировки бойцов подразделения специального назначения Кольской флотилии. Как правило, такие площадки вызывают живой интерес.

Инесса Хачетлова, гимназия, г. Полярный: «Научилась перезаряжать револьверы, пистолеты, автоматы… Узнала больше о водолазах: какое оборудование, что и как они делают».

Межрегиональный фестиваль на этот раз посвятили 325-летию Военно-морского флота России и 350-летию со дня рождения Петра I. Важным фактором стало и налаживание взаимодействия между представителями военно-патриотического движения всего региона.

Татьяна Ларина, и.о. министра образования и науки Мурманской области: «Мы сейчас переговорили с коллегами о том, что на перспективу было бы интересно, чтобы ребята из других муниципалитетов, которые участвуют в движении «Юнармия», могли посетить Полярный, посмотреть город. Потому что многие ребята не имеют такой возможности, не видят корабли, не видят моря, а здесь – эта возможность есть. Я думаю, что обмен опытом и такие межмуниципальные мероприятия было бы очень интересно провести».

Во время следующего фестиваля для участников обещают устроить экскурсию в самое сердце Кольской флотилии - на базу надводных кораблей, в музей Северного флота и угостить блюдами полевой кухни.

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