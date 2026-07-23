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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.07.26 19:30

Первый закат за 62 дня: около Семёновского озера состоялся фестиваль, посвящённый проводам солнца

На севере это явление привычное, но из года в год многие жители областного центра относятся к нему с особым трепетом.

Так и не скажешь, что сегодня в Мурманске завершается полярный день. Северяне провожают солнце, а оно напоследок радует их своим теплом.

Около двух месяцев жители Мурманска наслаждались светлым временем суток, восполняя потребность в солнце, которого так не хватает в период полярной ночи. А теперь вновь провожают его за горизонт. На этот раз событие отметили фестивалем «Пошумим на «Семечке».

Ирина Андреева, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска, (партия «Единая Россия»): «Здесь такого рода мероприятия лично я не помню, поэтому впечатлена. Ещё и погода так сильно помогла. У меня полное чувство того, что мы находимся где-то в южном городе, где не только солнечно, всё зелено, но ещё и настроение у людей какое-то отпускное. Здесь возникла удивительная атмосфера».

Екатерина Сулима, главный врач Мурманской областной детской клинической больницы: «Для нас солнце – это радость, это ассоциация с детством, связанная со смехом, поэтому замечательно, что этот праздник называется «Пошумим».

Главные гости фестиваля – дети, для которых подготовили большое количество разнообразных мастер-классов, интерактивов и аквагрим.

Яна и Ева, гости фестиваля: «Дочь нашла в соцсети «ВКонтакте» пост, скинула мне, и мы решили в такую хорошую погоду прогуляться, послушать музыку. Здесь много арт-пространств, дочь очень заинтересована была в спиннере. Вроде ей понравилось. И ещё здесь есть мамина знакомая - Дарья Блиндер выступает, поёт».

Анастасия и Арина, гости фестиваля: «Все точки обошли, всё посмотрели. Понравилось дочке. На плакате порисовали с удовольствием, под музыку тоже хорошо она потанцевала».

И для взрослых нашлось развлечение. Например, Елена и Юлия впервые попробовали свои силы в интерактивном тире. Процесс вызвал у них восторг.

Елена и Юлия, гости фестиваля: «Здесь можно было выбрать разный формат отдыха. Интересно и необычно всё».

Также любой желающий мог попрактиковаться в стринг-арте. Это техника создания изображений и узоров путём натягивания нитей на гвозди. Результат – эффектные картины, одну из которых общими силами создали гости праздника.

Екатерина Цыгановская, специалист по работе с молодёжью «Молодёжь51»: «Это очень интересная техника. Она успокаивающая, сосредотачиваешься, по гвоздикам ведёшь ниточку и создаёшь масштабный арт-объект».

Ещё одно ремесло, с которым познакомились мурманчане, ткачество. Для кого-то из гостей праздника, возможно, это станет новым хобби.

Ирина Марихина, методист: «Жители нашего Мурманска, как показала практика, очень заинтересовались этой технологией. Здесь присутствуют люди разных возрастов, приходят вместе с детьми, мальчики приходят с папами, которое поддерживают это начинание».

Проводил полярный день и глава города Мурманска. Иван Лебедев оценил разнообразие развлекательных площадок и вовлеченность северян.

Иван Лебедев, глава города Мурманска: «Прекрасный праздник для всех жителей».

После завершения полярного дня в Мурманске наступает период белых ночей и продлится он до середины августа.

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