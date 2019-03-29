Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин покинул свой пост, его заменит Оксана Демченко

«Оксана Николаевна - опытный боец и верный соратник, с опытом работы в регионах, с ней мы реализовали не один сложнейший проект, и я очень рад, что теперь мы вместе будем работать на благо Мурманской области. В том числе, в федеральном правительстве она участвовала в разработке целого ряда нацпроектов, и теперь ее главная задача - сделать так, чтобы Мурманская область стала лидером в их реализации. Она знает, на какие кнопки надо давить)

Алексей Михайлович в качестве моего советника поможет Оксане Николаевне быстрее погрузиться в детали уже реализуемых проектов. Мы всей командой благодарны ему за вклад в развитие региона!», - написал сегодня в «Инстаграм» врио губернатора Мурманской области Алексей Чибис