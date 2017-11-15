Первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер принял участие в мероприятиях деловой недели

Деловая неделя в Мурманске продолжается. Как и обещали, присутствуют на ней не только представители госкорпораций, но и чиновники федерального уровня. Заполярье посетил первый заместитель министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер.

Электроэнергии в Мурманской области в избытке, поэтому и тариф на неё ниже, чем в других регионах на Северо-Западе страны. Этот факт делает Мурманскую область привлекательной для потенциальных инвесторов и помогает реализовывать масштабные проекты. Например, Мурманский транспортный узел.

Вчера губернатор Мурманской области Марина Ковтун и Алексей Текслер посетили подстанцию «Мурманская», которая разгрузит подстанцию посёлка Выходной. Новое электросетевое сооружение будет питать, в том числе, и МТУ, что обеспечит проекту бесперебойную работу. Также подстанция, по мнению замминистра энергетики, сможет обеспечить бесперебойным электроснабжением существующие и планирующиеся на перспективу потребности Мурманска

- Принято решение о строительстве и реконструкции крупнейших объектов электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт, - отметила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Наверное, важным результатом нашей совместной работы была работа над комплексным инвестиционным проектом организации системы теплоснабжения Мурманской области на 2015- 2030 годы.