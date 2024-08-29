Первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев посетил Мурманский индустриальный колледж

Своими впечатлениями об образовательном учреждение он поделился со съёмочной группой «Арктик-ТВ».

Первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев приехал в Мурманскую область с рабочим визитом. Вместе с министром образования и науки региона Дианой Кузнецовой они посетили Мурманский индустриальный колледж.

Это образовательное учреждение располагает современной материально-технической базой, занимается исследовательской деятельностью и, конечно, гордится своими выпускниками, которые работают на крупнейших предприятиях региона и страны.

Григорий Шатило, директор Мурманского индустриального колледжа: «В этом году мы приняли на первый курс 560 студентов. Это самый большой набор Мурманской области. Выпускаем такое же количество по 400 человек. Все трудоустраиваются. Проблем с трудоустройством вообще нет. Это 35-й завод «Звездочка», который в Мурманске базируется на предприятии «Нерпа», «Атомэнергоремонт», «НОВАТЭК», Мурманский морской торговый порт, рыбный порт и другие предприятия».

Директор колледжа Григорий Шатило провёл экскурсию для гостей в корпусе на улице Подгорной, 80. Он показал сварочную и слесарную мастерские, токарный участок, аддитивное производство и пространство «СОПКИ», проект которого на федеральном уровне приводят в пример другим субъектам.

Александр Бугаев, первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации: «Система образования Мурманской области очень динамично развивается. Появляются новые образовательные пространства. Колледж, в котором мы сегодня побывали, яркий пример того, как можно востребованные народным хозяйством и, главное, самими ребятами специальности давать совершенно по-новому, в новых условиях, интересно подходить к системе преподавания. Здесь большая заслуга руководства области. Я хочу воспользоваться случаем и поблагодарить руководителя области - губернатора за то внимание, которое уделяется системе образования».

Сегодня вместе с губернатором региона Александр Батурин принял участие в традиционном августовском совещание педагогических работников, а также поучаствовал в «Арктическом диалоге», где молодёжь задала интересующие их вопросы.