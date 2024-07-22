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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.07.24 19:30

Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров посетил Мурманск

Его визит на малую родину был рабочим. В ходе встреч с губернатором Андреем Чибисом и другими лицами он успел обсудить ряд важных тем.

При поддержке первого вице-премьера, который возглавляет наблюдательный совет Мурманского арктического университета, вуз активно модернизируют. Помощь ему будет продолжена. Уже в 2025 году университет планирует запустить медицинский акредитационно-симуляционный центр.

Учреждение участвует в конкурсном отборе на создание в Мурманске кампуса мирового уровня. Он станет комплексом, включающим научно-образовательный центр биотехнологий и переработки биоресурсов, научно-исследовательские лаборатории, технопарк, а также ФОК и общежитие.

Наряду с этим проектом, регион планирует присоединиться к программам по созданию инжинирингового центра по судоремонту и передовой инженерной школы по горнопромышленному направлению.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «С учётом той работы, той поддержки, которую Вы нам оказываете, впервые за многие годы у нас полный набор студентов был уже в прошлом году. И количество тех, кто обучается, стало на 700 человек больше. Открылись новые специальности. То есть, не сократилось количество специальностей, а открылось».

Важной темой заседания стала масштабная модернизация филиала университета в Апатитах. И здесь необходимо сотрудничество МАУ с промышленными компаниями. Губернатор Андрей Чибис назвал «ФосАгро» одним из ключевых партнёров правительства Мурманской области.

Ирина Шадрина, ректор МАУ: «При всесторонней поддержке правительства и главы региона Андрея Владимировича выстроена активная модель сотрудничества между МАУ и компанией «ФосАгро». Она реализуется по системе: школа, колледж, вуз и предприятие, непосредственно в двух филиалах. Подготовка специалистов по энергетической и горнодобывающей отрасли региона, а также осуществляется подготовка молодых учёных».

Губернатор выразил признательность Денису Мантурову за поручение выделить дополнительное финансирование вузу в размере более миллиарда рублей на реализацию важнейших проектов – создание Берегового учебного центра и модернизацию Центра морской конвенционной подготовки.

Денис Мантуров, первый заместитель председателя правительства РФ: «По предложению компании «ФосАгро» в Апатитах планируется создать новую инфраструктуру кампуса филиала МАУ. Это, во-первых, выгодно для самого университета, а также даёт дополнительные возможности получить востребованные знания жителям этого города. А для компании – это дополнительный механизм привлечения молодых специалистов для обеспечения дальнейшего развития проектов».

Общий объём инвестиций для модернизации филиала МАУ составит порядка 3 млрд рублей. Проект позволит открыть новые направления, увеличить количество бюджетных мест на очной форме обучения.

Андрей Абрашитов, директор Кировского филиала АО «Апатит»: «Главная цель – привлечение и закрепление молодёжи в регионе для обеспечения кадровой защищенности. Безусловно, задача сложная и амбициозная. Она состоит из нескольких направлений. Самое главное, увеличение приоритетных для компании направлений обучения, открытия новых специальностей, которые очень востребованы и которых не хватает. Формирование качественного состава научно-педагогических работников».

В рамках визита в Мурманск первый вице-премьер Денис Мантуров поддержал идею модернизации старейшего 10-го судоремонтного завода на северном побережье. В ходе беседы с главой региона Андреем Чибисом он отметил, что нужно подготовить нормативно-правовые акты для обеспечения дальнейших инвестиций и реализации проекта. После модернизации завод сможет не только ремонтировать суда, но и строить. Для этого потребуется обновление причальной стенки, строительство и ремонт цехов, расширение подходного канала.

Кроме того, утверждён план по строительству судоремонтного комплекса на одной из площадок рыбного порта.

Стороны также обсудили создание в Мурманской области литиевого производства.

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