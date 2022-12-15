Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Андрей Белоусов провёл совещание по проекту комплексного развития Мурманского транспортного узла

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в данном совещании.

В рамках проекта предусмотрено строительство угольного терминала «Лавна», мощностью 18 млн тонн в год, а также организация ближних и дальних железнодорожных подходов. Проект реализуется силами инвестора. Срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2023 года.

На сегодняшний день общая степень готовности составляет 54%.

Создание ближних железнодорожных подходов к угольному терминалу предусмотрено за счёт средств федерального бюджета. Развитие дальних железнодорожных подходов к порту Мурманска, реализуется в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД». В утверждённом детальном плане предусмотрено и развитие направления Волховстрой – Мурманск, в том числе строительство более 100 км вторых главных путей, реконструкция 18 станций.