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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.09.19 19:30

Первый звонок в гимназии № 8 прозвенел для учащихся и Мурманского морского торгового порта

Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний, состоялась и в мурманской гимназии № 8. Образовательное учреждение вот уже три года сотрудничает с Мурманский морским торговым портом. Здесь открыты уникальные профильные транспортно-логистические классы.

Торжественная линейка для учеников 10-го профильного транспортно-логистического класса мурманской гимназии № 8 - особенное событие. Чтобы попасть в этот коллектив, нужно было сдать экзамены на высшие баллы и все 9 лет учиться на «хорошо» и «отлично». Новоиспеченные 10-классники будут изучать менеджмент, маркетинг, обществознание, логистику и профессиональные термины.

«Я, к сожалению, ещё не успел со всеми познакомиться,  - говорит Матвей Ильиных, ученик 10 «Б»  профильного транспортно-логистического класса гимназии № 8. - Эмоции, как всегда, радостные, хорошие. Да, началась учёба, после летних каникул снова хочется  встретиться с друзьями, это не передать словами».

Пока 10-класники знакомятся с товарищами по парте, пришедшими из 12-ти разных мурманских школ, ученики выпускного класса оценивают ремонт в классах и ждут, когда уже можно будет сесть за мощные и удобные компьютеры. За период летних каникул под руководством торгового порта была проделана большая работа: капитальный ремонт кабинета физики. Гимназистам такие изменения по душе.

«У нас, когда ты заходишь в школу, у нас всё, если так можно сказать, с иголочки, всё красиво, всё весело, - делится своими эмоциями Михаил Карпов, ученик 11 «Б» профильного транспортно-логистического класса гимназии № 8.  – Мне очень нравится наша школа».

Генеральный директор градообразующего предприятия поздравил всех гимназистов с началом нового учебного года. Малышам-первоклассникам вручили дневники от порта. А вот учеников старшего профильного звена ждёт самый ценный подарок - опыт и знания работников Мурманского морского торгового порта, которыми они охотно делятся на лекциях в течение года.

«Ребята задают вопросы и приятно узнать то, что их интересует,  - говорит  Александр Масько, генеральный директор ПАО «ММТП». -  Есть ребята, которые высказывают противоположные мнения, а это тоже важно, потому что через эти мнения мы свой проект будем улучшать.  Я, допустим, на своей лекции для 11-классников в прошлом году попытался рассказать про те возможности, которые есть не только в торговом порту, но и в регионе».

Слова благодарности звучат в этот день и в адрес директора гимназии. Ольга Дзюба - чуткий руководитель, которая остаётся со своими учениками даже после того, как они покинут стены школы. Ей важно, чтобы ребята нашли своё место в жизни, а выпускники её не подводят. 

«Мы регулярно отслеживаем, куда поступили наши выпускники. В этом году рекордное количество человек остались в Мурманске, потому что они видят, что они могут связать  свою судьбу и свою дальнейшую карьеру с крупнейшим предприятием нашего региона - с торговым портом,  - говорит Ольга Дзюба, директор мурманской гимназии № 8. - Двое детей поступили на транспортную логистику, в другие вузы. Часть детей планирует вернуться в порт в качестве экологов, инженеров, программистов, то есть по тем специальностям, которые востребованы в торговом порту».

Дорога в будущее у этих ребят начинается сегодня. И, как минимум часть этого пути им предстоит вместе с Мурманским морским торговым портом. Сотрудничество гимназии и старейшего предприятия в городе продолжается.

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