«Песчинки» огромной страны со сложной историей

В Самарканде 16 сентября стартовал саммит стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На нём была подписана декларация о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Узбекистаном. Как заявил Владимир Путин, отношения наших стран «не подвержены мировой политической текущей конъюнктуре и внешнему давлению».

После развала Советского Союз на Крайний север устремились новые волны мигрантов из Узбекистана. Многие ехали на время, а оставались навсегда. Как, например, герой нашего следующего сюжета - Якубжон Кадиров.

Ёкуб родом из Ферганской области Узбекистана – его родители были докторами, а он стал каменщиком. В 90- е прошлого века в бывших союзных республиках было сложно и с учёбой, и с работой. Так что свои университеты Ёкубжон Кадиров постигал на каменоломне.

Ёкубжон Кадиров, каменщик: «У нас промышленный город Шурсул, там добывают известняк, минералы, там кирпичный завод. Я начал камень ложить и кладкой заниматься. Так до сих пор и работаю. После 2000 года и развала Союза промышленность остановилась. Город стал мертвый: работы нет, заводы не работают. Мы приехали в Мурманск».

За долгие годы Ёкуб научился понимать и чувствовать камень.

Он колет кольские граниты как орехи. За двадцать лет жизни в Заполярье он научил этому искусству не один десяток строителей, а теперь настало время передать ремесло сыновьям.

У Ёкуба трое детей – все они родились в Мурманске. Старшая дочь окончила школу и поступила в этом году в медицинский колледж. Средний Эльдар учиться в начальной школе – он охотно помогает отцу на стройке, хотя и мечтает, когда вырастет, стать пожарным.

Любимые русская сказки у мальчика «Колобок» и французская «Красная шапочка». А вот с похождениями Ходжи Насреддина Эльдар пока не знаком, по-узбекски не говорит, на родине отца никогда не бывал.

Эльдар Кадиров: «Я метис: узбек и Россия».

Младшему братику Салимбеку пять лет – он один с таким именем в группе детского сада и очень этим доволен.

А в остальном у Салима всё как у других малышей его возраста: папа, мама, брат, сестра, кошка и аквариумные рыбки.

Салимбек Кадиров: «Мы всегда в России живём, а Россия живёт всегда».

Отец мечтает показать наследникам и Самарканд, и Бухару, и Ташкент. Но в прошлом году помешала пандемия, в этом - билеты на самолёт подорожали.