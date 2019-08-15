Пешеходам, двигающимся по краю проезжей части дороги, необходимо соблюдать максимальную осторожность

На автодороге Оленегорск-Пулозеро водитель автомобиля «Митсубиси» допустил наезд на мужчину, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения различной степени тяжести и был обслужен амбулаторно в медицинском учреждении.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с Правилами дорожного движения, водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая ряд факторов, в том числе метеоусловия. При возникновении опасности, водитель должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до полной остановки.

Пешеходам при движении по краю проезжей части необходимо передвигаться во встречном направлении транспортных средств, иметь на себе световозвращающие элементы и соблюдать максимальную осторожность.