Пешеходам пора «светиться», а водителям «переобуваться»

Внимание на пешеходов. В Мурманске за 9 месяцев этого года в ДТП пострадали 84 пешехода, четверо погибли, остальные получили травмы различной степени тяжести.

Сейчас начинается самый опасный период – на улицах рано темнеет и заметить человека на дороге становится труднее.

Сотрудники ГИБДД отмечают, что чаще всего виновниками аварий оказываются водители. Автолюбители порой не пропускают пешеходов, игнорируют дорожные знаки и «зебру». Для того чтобы предотвратить аварии и снизить число пострадавших, полицейские вновь вышли на улицы города, организовав профилактический рейд «Пешеход».

До 29 октября в каждом районе Мурманска будет дежурить по 5 патрулей дорожной полиции. Сотрудники ГИБДД так же рекомендуют пешеходам хотя бы на тёмное время суток приобрести и прикрепить к одежде светоотражатели.

- По этому поводу хотелось бы обратиться к водителям, чтобы при подъезде к пешеходному переходу как регулируемому, так и не регулируемому, они снижали скорость для того, чтобы убедиться, есть ли пешеходы на переходе или нет, - поясняет Владислав Чертков, заместитель командира первого взвода ОБ ДПС г.Мурманска. – Напоминаем водителям и о смене резины на зимний комплект.