Пешком через всю страну – смысл жизни Андрея Шарашкина

Мысль о дальнем путешествии наш герой носил в своём сердце много лет. Однажды, отбросив все сомнения, Андрей Шарашкин пошеё вслед за своей мечтой, прихватив с собой лишь небольшой рюкзак со всеми необходимыми вещами, спальный мешок, палатку и коврик.

Андрей Шарашкин, путешественник: «У меня была мечта побывать в 4-х точках России – это Аркаим, Челябинская область, Алтайский край, Байкал и Кольский полуостров. Всё сбылось!».

О масштабном путешествии по России Андрей Шарашкин впервые задумался ещё в начале 2000-х. Долго не решался: к одному месту приковывала работа и семья. Спустя несколько лет все же понял: если не сможет осуществить задуманное, то будет корить себя всю оставшуюся жизнь. Уже сегодня за плечами у путешественника более 28 тысяч километров, свыше 1800 населенных пунктов и останавливаться он не собирается.

Андрей Шарашкин, путешественник: «Я вышел из Москвы, дошёл до Анапы, Туапсе, Ставрополь, Дагестан, Калмыкия, вдоль южных границ, где область Астраханская, Волгоградская, Саратовская, Самарская, до Оренбургской области, Челябинская, Башкирия, Курганская и так далее. Прошёл до юга России, дошел до Владивостока, продолжая движение. И иду!».

Путешественник признается, что в пути его поджидает немало трудностей: от диких зверей до мчащихся по дороге автомобилей. Именно поэтому Андрей всегда начеку: за годы странствий алгоритм действий при опасной ситуации уже выработан.

Андрей Шарашкин, путешественник: «Если идешь вдоль дорог, то конечно, это машины, здесь надо быть внимательным. Когда меня спрашивают, почему я музыку не слушаю, я говорю, что надо следить за дорогой, а не музыку слушать. В лесу, понятно, дикие животные, опасность нас везде подстерегает».

Свой путь Андрей Шарашкин не прекращает ни в метель, ни в дождь, ни в жару. Когда погода позволяет наш герой ночует в палатке, в случае похолодания в его арсенале всегда имеется небольшая газовая плитка.

Андрей Шарашкин, путешественник: «Я её включаю, мне, в принципе, достаточно. Она работает 5-10 минут – этого достаточно на час-полтора у меня тепло в палатке».

Зимой, когда становится слишком холодно для ночевки в палатке, турист с удовольствием принимает приглашения своих друзей, подписчиков и просто неравнодушных людей из разных населенных пунктов нашей страны.

Андрей Шарашкин, путешественник: «Люди, понятно, будут приглашать, друзья. У меня очень много друзей, все-таки служба в армии много лет, друзей тоже завёл». 08:28

За эти три с небольшим года Андрей успел повидать больше, чем кто-то за всю свою жизнь. Признается, что никогда не жалел о том, что решился начать путешествовать, ведь за это время успел познакомиться с огромным количеством интересных людей, узнать истории нескольких тысяч населенных пунктов и даже насладиться чудесами природы, некоторые из которых не удается увидеть даже местным жителям.

Андрей Шарашкин, путешественник: «В реку Катунь, она сама бирюзового цвета, текут реки, в неё впадают, они промывают грунт и моют глину. Глина бывает разного цвета. Один-два цвета – это ещё нормально, а вот когда все цвета радуги, кроме фиолетового, то это бирюзовая катунь, полосы разных цветов. В солнечную погоду это что-то неописуемое».

Своё путешествие по Мурманской области Андрей Шарашкин начал с посёлка Зеленоборский, далее направился в Кандалакшу, где встретился с руководителем единого волонтёрского центра Евгенией Чибис.

Андрей Шарашкин, путешественник: «Когда поговорили, она мне просто предложила провести мастер-классы по психологии, психологии путешествия, как побороть свой страх. Я согласился, специально сюда пришёл, был там два дня. Проводили тренинги, мастер-классы, отдыхали».

В благодарность за встречу на «Том Соер Фесте» Евгения Чибис преподнесла страннику толстовку с фирменной надписью «На Севере Жить!». И хоть обычно Андрей отказывается от гостинцев, этот подарок он принял с удовольствием. После интересной встречи с мурманскими волонтёрами путешественник направился в столицу Заполярья. Несмотря на многочисленные встречи с журналистами, наш город он успел оценить по достоинству.

Андрей Шарашкин, путешественник: «По городу походил, посмотрел: вокзал, порт, был возле ледокола «Ленин».

Стоит отметить, что Андрей Шарашкин не просто путешествует, но и делится своими впечатлениями и интересными историями в собственном блоге в интернете. Он ведёт дневник - записывает всё, что с ним происходит. После того, как путешествие закончится, Андрей планирует начать писать книгу.