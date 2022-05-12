Песни Победы звучали под окнами гимназии в городе воинской славы

Гимназисты города воинской славы решили почтить память советских воинов и поздравить ветеранов с праздником Победы оригинальным песенным флешмобом. Под окнами школы учащиеся исполнили трогательную композицию.

Традиция всей гимназией начинать праздничные мероприятия ко Дню Победы зародилась давно, отмечает руководство учреждения. Менялись лишь форматы – вечера памяти сменялись акциями, пока не переросли в песенный флешмоб. Победную композицию исполнили без исключения все гимназисты.

Татьяна Цыпнятова, директор МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «Это мероприятие пройдёт как флешмоб - в три этапа: сейчас ученики начальных классов исполняли песни о Великой Отечественной войне, затем 5-8-х классов. И завершат – 9-11-классники».

Флешмоб впервые провели на улице под окнами гимназии, а свидетелями стройного хорового пения, которого добиться было весьма непросто, стали прохожие и жители ближайших домов.

Марина Сарбаева, учитель музыки МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «Сложным было выучить песни, потому что от первого класса до четвёртого – сложновато».

Судя по положительной реакции учеников гимназии, песенный, а теперь ещё и уличный флешмоб станет новой традицией школы. Возможно, в следующем году детей поддержат и родители.