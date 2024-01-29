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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.01.24 19:30

Песнями и плясками мурманчане отметили ежегодный праздник «Здравствуй, Солнце!»

Активно, ярко и эмоционально северяне встретили Солнце в Мурманске. По давней традиции жители города отмечают выход из полярной ночи в последнее воскресенье января. На площади Пять Углов в этот день развернулось праздничное гуляние.

- Мы сегодня делали солнышки, провели мастер-класс, тут три точки открыли. И дети присутствовали, очень много детей! 300, может быть, даже больше было солнышек сделано. Все прошло очень хорошо. Детям очень понравилось.

Понравилось участникам программы и то, что небесное светило в это день выглянуло из-за горизонта. Солнце, пусть и пока холодное, светило ярко и создавало настроение. Световой день сейчас уже составляет около 5 часов, и чем ближе весна, тем продолжительнее он будет.

Сотрудники Ленинского Дома культуры провели мастер-классы, танцы, развлекательные программы, а потом всем участникам по леденцу ещё подарили.

- Нам понравилось на празднике, потому что мороз. Дети могут подвигаться, поиграть, получить подарки. Это эмоции. Это здорово!

На площади было безопасно, не только потому что за обстановкой наблюдали блюстители правопорядка, но и потому, что гостям на большой площади помогали волонтёры. Ребята подсказывали посетителям праздника, где проходят мастер-классы и интересные активности.

Полина Антонова, волонтёр: «Здесь сейчас проходит флешмоб «Здравствуй, Солнце!», а мы - волонтёры раздаём раздатку - флажки, поднимаем всем настроение».

Несмотря на то что праздник закончился в разгар выходного дня, ни один гость не ушёл без хорошего настроения, заряжающего на целую неделю вперед.

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