Пёстрая картина Мира: учёные обнаружили звёздный объект нового типа и глубоководную популяцию осьминогов

В городе Наблус на Западном берегу реки Иордан работает предприятие, где производят сладости для людей с диабетом или соблюдающих диеты. Его десерты, которые не содержат сахара, обрели большую популярность.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Екатерина Дементьева.

Астрономы в Австралии говорят, что обнаружили звёздный объект нового типа. Их открытие может перевернуть представления учёных о нейтронных звёздах – самых плотных объектах в нашей Вселенной.

Полностью электрический самолёт с вертикальным взлётом и посадкой испытали на юге Испании. Немецкая компания-производитель в ближайшие годы планирует привнести воздушную мобильность в ряд стран, включая Италию и Швейцарию.

У берегов Коста-Рики учёные обнаружили кишащий жизнью глубоководный питомник осьминогов, кишащий жизнью глубоководный питомник осьминогов – третий в мире. Его нашли на глубине около 3000 метров в районе, который ранее считался непригодным для жизни осьминогов.

Французский фридайвер побил мировой рекорд. Причём, сделал это в девятый раз. Соревнования проходили на Багамах. Об этом в нашем сюжете...

Как наследие Брюса Ли хранят в Гонконге спустя 50 лет после его смерти - давайте посмотрим…

В Чикаго есть свой «колбасный король». И продавать колбасу – не единственная цель пожилого мужчины.

В городе Наблус на Западном берегу реки Иордан работает предприятие, где производят сладости для людей с диабетом или соблюдающих диеты. Его десерты, которые не содержат сахара, обрели большую популярность.

Новая программа в Австралии позволяет армейским офицерам, ветеранам и рабочим с травмами, а также работникам служб экстренного реагирования обучать животных-спасателей, чтобы подготовить их к усыновлению. Есть надежда, что психическое здоровье тренеров также выиграет от программы.

Один бразилец и его собака стали лучшими друзьями бродячих псов. Технологии виртуальной реальности помогают увлечь австралийских школьников науками. Программа знакомит учащихся с квантовой механикой и другими предметами.

Оперу о древнем правителе представили в Мексике на языке ацтеков. Она рассказывает о периоде истории страны, наполненном войнами и сражениями.