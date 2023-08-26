Развенчаны самые популярные мифы о цифрорублеПёстрая картина Мира: учёные обнаружили звёздный объект нового типа и глубоководную популяцию осьминогов
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.08.23 13:35

Пёстрая картина Мира: учёные обнаружили звёздный объект нового типа и глубоководную популяцию осьминогов

В городе Наблус на Западном берегу реки Иордан работает предприятие, где производят сладости для людей с диабетом или соблюдающих диеты. Его десерты, которые не содержат сахара, обрели большую популярность.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Екатерина Дементьева.

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