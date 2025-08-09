Пёстрая неделя августа: ротация учёных на «Северном полюсе-42», норвежские власти испугались российских рыбаков, в МАГУ завершился основной этап зачисления

И о происшествиях уходящей недели. В районе посёлке Шонгуй в реке Кола утонула девочка-подросток. Эта трагедия на воде уже не первая в Мурманской области.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Расширить информационные рамки программы нам поможет гость студии Артём Гончаров, старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Мурманской области.

Арктический и антарктический научно-исследовательский институт готовит ротацию полярников дрейфующей станции «Северный полюс-42». Сменный состав учёных и экипажа доставит научно-экспедиционное судно «Академик Трёшников». Рейс, уже стартовавший из Санкт-Петербурга, после захода в Мурманск продлится около двух месяцев, за которые судно преодолеет 9000 километров пути. Попутно экспедиция посетит научно-исследовательский стационар на архипелаге Северная Земля. Также предусмотрена передислокация ледостойкой платформы и повторное развёртывание ледового научного лагеря.

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» уже пять лет в составе Военно-морского флота. Его экипаж отметил юбилейную дату.

Решение Норвегии присоединиться к санкциям Европейского союза против России в сфере рыболовства граничит с паранойей, так прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД России Мария Захарова. При этом в качестве обоснования таких мер в Осло называют якобы участие траулеров в «разведывательной деятельности». Решение предусматривает, в частности, запрет судам компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд» заходить в территориальные воды и порты материковой части Северного Королевства и вести рыбный промысел в норвежской исключительной экономической зоне. Захарова обратила внимание также на то, что вплоть до настоящего времени, несмотря на политические разногласия, ежегодно проводятся заседания двусторонней комиссии по рыболовству, в рамках которой устанавливаются общие допустимые уловы по промысловым видам рыб, распределяются национальные квоты сторон, согласовываются меры регулирования и контроля за промыслом, утверждаются программы совместных исследований морских биоресурсов.

Губернатор Андрей Чибис посетил Приморский район Запорожской области. Он осмотрел объекты, созданные и модернизированные специалистами нашего региона в рамках шефской помощи.

В Мурманской области продолжают облагораживать одни из самых труднодоступных мемориалов Великой Отечественной войны. В этом году волонтёры проекта «От родника до океана» отправились на край света к самому северному рубежу страны, чтобы вернуть былой облик памятным местам.

В Мурманском арктическом университете завершился основной этап зачисления. Популярные специальности, зарубежные абитуриенты, бюджетные места и другие особенности приёмной кампании 2025 года в главном вузе региона, смотрите в нашем сюжете.

Новый учебный год и новые возможности для школьников ЗАТО Александровск. Благодаря победе в проекте «Арктическая школа» в Полярном появился класс для будущих горняков, а в Снежногорске подростки смогут обучиться беспилотным полётам. На каком этапе находится реализация школьных инициатив, расскажем в нашем сюжете.

Учить детей – это призвание, а вести блог об этом – популяризация профессии педагога. В этом уверена мурманский учитель Софья Мясникова. Корреспондент «Арктик-ТВ» Кристина Харатова решила лично познакомиться с популярной в сети северянкой.

В строящихся домах Мурманской области уже приобретено 350 квартир, более 60% из которых по «Арктической ипотеке» под 2%. На данный момент в регионе строят 20 многоквартирных домов, 80% из них, или 4 тысячи квартир, доступно для продажи. Наиболее востребованы покупателями квартир такие льготные ипотечные программы как «Арктическая ипотека» и «Семейная ипотека». Ещё одним стимулом при покупке квартир в строящихся ЖК стало увеличение средней стоимости квадратного метра жилья в Мурманской области с 1 июля. По инициативе губернатора удалось добиться корректировки методики расчёта стоимости квадратного метра жилья и приблизить её к рыночной, что сделало доступнее для продажи ещё больше квартир в регионе. Напомним, в ноябре 2023 года в Мурманской области стартовала программа «Арктическая ипотека» под 2%. Инициативу губернатора Мурманской области Андрея Чибиса по распространению этой программы льготного кредитования на Арктические регионы поддержал президент. На сегодняшний день по этой программе в Мурманской области предоставлено порядка 1300 кредитов на сумму более 4 млрд рублей. По поручению главы государства действие «Арктической ипотеки» под 2% годовых продлено до 2030 года. Всего в нашей области в ближайшие 10 лет планируется построить порядка 1 млн кв. метров жилья.

Мурманск принимает межрегиональную конференцию по вопросам организации капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Отметим, что уже на протяжении 9 лет руководители фондов капремонтов субъектов страны и подрядчики обмениваются опытом в таком формате.

2 миллиона на мечту. Юлия Лобанова стала одной из победителей регионального грантового конкурса «Губернаторский старт». Теперь в Снежногорске появится многоформатное креативное пространство для чаепитий с друзьями, чтения в одиночестве или творчества.

И о происшествиях уходящей недели. В районе посёлке Шонгуй в реке Кола утонула девочка-подросток. Эта трагедия на воде уже не первая в Мурманской области.

В Мурманской области сотрудники полиции вернули жительнице Кольского района крупную сумму денег, которые она передала по указке аферистов неизвестной...

Госавтоинспекцией города Мурманска были организованы рейды, во время которых 7 человек привлечены к ответственности за нетрезвое вождение.

В районе дома №11 по улице Набережной в посёлке Зверосовхоз Кольского района автоинспекторы остановили автомобиль «Митсубиси Лансер», за рулём которого была 48-летеняя жительница областного центра в состоянии опьянения…

Сотрудники Мурманской Госавтоинспекции во время погони задержали байкера, пытавшегося скрыться…

Кафе, парикмахерская и рыбный магазин загорелись на Ленинском рынке Мурманска. Заведения какое-то время назад закрыли, поэтому во время пожара никто не пострадал….

Железнодорожники Северного флота провели занятие по боевой подготовке. Тренировка на путевом тренировочном полигоне в Мурманской области состоялась в преддверии профессионального праздника - Дня железнодорожных войск. Это единственное в Военно-морском флоте России подразделение железнодорожников. Оно было сформировано на Северном флоте в 2022 году. Военнослужащие роты регулярно совершенствует свои профессиональные навыки, чтобы в случае необходимости решить задачи по прикрытию участков, осуществить ремонт подъездных путей необщего пользования к воинским частям, дислоцированным на Кольском полуострове и в Архангельской области. Во время занятий военнослужащие отрабатывали нормативы по сборке звена железнодорожной дороги, в случаи его повреждения. В учении была задействована различная специальная техника – тракторный тягач-дозировщик, с помощью которого осуществляется выравнивание участка земляного полотна, автомобильный кран для разгрузки шпал, автотранспорт. На заключительном этапе занятия участники отработали задачу по обороне, отразив нападение условного противника. Данный элемент, с учётом современных угроз, остаётся одним из важнейших, и его тактика совершенствуется на каждом занятии.

Молодые лейтенанты УФСИН получили долгожданные служебные удостоверения после окончания ведомственных вузов.

В Мурманской области завершили VI летнюю Спартакиаду молодёжи России по велосипедному спорту. За звание лучших в дисциплине «маунтинбайк кросс-кантри» боролись 95 спортсменов из разных уголков России.

В Мурманске закрыли третью военно-спортивную смену лагеря «Время юных героев». Финал для ребят оказался не только ярким, но и познавательным.