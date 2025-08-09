Люди могут многое: создают пластик, который растворяется в морской воде, и искусственную кожу, которая ощущает прикосновение, тепло и холодВ канун профессионального праздника в Мурманской области наградили лучших представителей строительной отрасли
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.08.25 20:30

Пёстрая неделя августа: ротация учёных на «Северном полюсе-42», норвежские власти испугались российских рыбаков, в МАГУ завершился основной этап зачисления

И о происшествиях уходящей недели. В районе посёлке Шонгуй в реке Кола утонула девочка-подросток. Эта трагедия на воде уже не первая в Мурманской области.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. Расширить информационные рамки программы нам поможет гость студии Артём Гончаров, старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Мурманской области.

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

Арктический и антарктический научно-исследовательский институт готовит ротацию полярников дрейфующей станции «Северный полюс-42». Сменный состав учёных и экипажа доставит научно-экспедиционное судно «Академик Трёшников». Рейс, уже стартовавший из Санкт-Петербурга, после захода в Мурманск продлится около двух месяцев, за которые судно преодолеет 9000 километров пути. Попутно экспедиция посетит научно-исследовательский стационар на архипелаге Северная Земля. Также предусмотрена передислокация ледостойкой платформы и повторное развёртывание ледового научного лагеря.

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» уже пять лет в составе Военно-морского флота. Его экипаж отметил юбилейную дату.

Решение Норвегии присоединиться к санкциям Европейского союза против России в сфере рыболовства граничит с паранойей, так прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД России Мария Захарова. При этом в качестве обоснования таких мер в Осло называют якобы участие траулеров в «разведывательной деятельности». Решение предусматривает, в частности, запрет судам компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд» заходить в территориальные воды и порты материковой части Северного Королевства и вести рыбный промысел в норвежской исключительной экономической зоне. Захарова обратила внимание также на то, что вплоть до настоящего времени, несмотря на политические разногласия, ежегодно проводятся заседания двусторонней комиссии по рыболовству, в рамках которой устанавливаются общие допустимые уловы по промысловым видам рыб, распределяются национальные квоты сторон, согласовываются меры регулирования и контроля за промыслом, утверждаются программы совместных исследований морских биоресурсов.

Губернатор Андрей Чибис посетил Приморский район Запорожской области. Он осмотрел объекты, созданные и модернизированные специалистами нашего региона в рамках шефской помощи.

В Мурманской области продолжают облагораживать одни из самых труднодоступных мемориалов Великой Отечественной войны. В этом году волонтёры проекта «От родника до океана» отправились на край света к самому северному рубежу страны, чтобы вернуть былой облик памятным местам.

В Мурманском арктическом университете завершился основной этап зачисления. Популярные специальности, зарубежные абитуриенты, бюджетные места и другие особенности приёмной кампании 2025 года в главном вузе региона, смотрите в нашем сюжете.

Новый учебный год и новые возможности для школьников ЗАТО Александровск. Благодаря победе в проекте «Арктическая школа» в Полярном появился класс для будущих горняков, а в Снежногорске подростки смогут обучиться беспилотным полётам. На каком этапе находится реализация школьных инициатив, расскажем в нашем сюжете.

Учить детей – это призвание, а вести блог об этом – популяризация профессии педагога. В этом уверена мурманский учитель Софья Мясникова. Корреспондент «Арктик-ТВ» Кристина Харатова решила лично познакомиться с популярной в сети северянкой.

В строящихся домах Мурманской области уже приобретено 350 квартир, более 60% из которых по «Арктической ипотеке» под 2%. На данный момент в регионе строят 20 многоквартирных домов, 80% из них, или 4 тысячи квартир, доступно для продажи. Наиболее востребованы покупателями квартир такие льготные ипотечные программы как «Арктическая ипотека» и «Семейная ипотека». Ещё одним стимулом при покупке квартир в строящихся ЖК стало увеличение средней стоимости квадратного метра жилья в Мурманской области с 1 июля. По инициативе губернатора удалось добиться корректировки методики расчёта стоимости квадратного метра жилья и приблизить её к рыночной, что сделало доступнее для продажи ещё больше квартир в регионе. Напомним, в ноябре 2023 года в Мурманской области стартовала программа «Арктическая ипотека» под 2%. Инициативу губернатора Мурманской области Андрея Чибиса по распространению этой программы льготного кредитования на Арктические регионы поддержал президент. На сегодняшний день по этой программе в Мурманской области предоставлено порядка 1300 кредитов на сумму более 4 млрд рублей. По поручению главы государства действие «Арктической ипотеки» под 2% годовых продлено до 2030 года. Всего в нашей области в ближайшие 10 лет планируется построить порядка 1 млн кв. метров жилья.

Мурманск принимает межрегиональную конференцию по вопросам организации капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Отметим, что уже на протяжении 9 лет руководители фондов капремонтов субъектов страны и подрядчики обмениваются опытом в таком формате.

2 миллиона на мечту. Юлия Лобанова стала одной из победителей регионального грантового конкурса «Губернаторский старт». Теперь в Снежногорске появится многоформатное креативное пространство для чаепитий с друзьями, чтения в одиночестве или творчества.

И о происшествиях уходящей недели. В районе посёлке Шонгуй в реке Кола утонула девочка-подросток. Эта трагедия на воде уже не первая в Мурманской области.

В Мурманской области сотрудники полиции вернули жительнице Кольского района крупную сумму денег, которые она передала по указке аферистов неизвестной...

Госавтоинспекцией города Мурманска были организованы рейды, во время которых 7 человек привлечены к ответственности за нетрезвое вождение.

В районе дома №11 по улице Набережной в посёлке Зверосовхоз Кольского района автоинспекторы остановили автомобиль «Митсубиси Лансер», за рулём которого была 48-летеняя жительница областного центра в состоянии опьянения…

Сотрудники Мурманской Госавтоинспекции во время погони задержали байкера, пытавшегося скрыться…

Кафе, парикмахерская и рыбный магазин загорелись на Ленинском рынке Мурманска. Заведения какое-то время назад закрыли, поэтому во время пожара никто не пострадал….

Железнодорожники Северного флота провели занятие по боевой подготовке. Тренировка на путевом тренировочном полигоне в Мурманской области состоялась в преддверии профессионального праздника - Дня железнодорожных войск. Это единственное в Военно-морском флоте России подразделение железнодорожников. Оно было сформировано на Северном флоте в 2022 году. Военнослужащие роты регулярно совершенствует свои профессиональные навыки, чтобы в случае необходимости решить задачи по прикрытию участков, осуществить ремонт подъездных путей необщего пользования к воинским частям, дислоцированным на Кольском полуострове и в Архангельской области. Во время занятий военнослужащие отрабатывали нормативы по сборке звена железнодорожной дороги, в случаи его повреждения. В учении была задействована различная специальная техника – тракторный тягач-дозировщик, с помощью которого осуществляется выравнивание участка земляного полотна, автомобильный кран для разгрузки шпал, автотранспорт. На заключительном этапе занятия участники отработали задачу по обороне, отразив нападение условного противника. Данный элемент, с учётом современных угроз, остаётся одним из важнейших, и его тактика совершенствуется на каждом занятии.

Молодые лейтенанты УФСИН получили долгожданные служебные удостоверения после окончания ведомственных вузов.

В Мурманской области завершили VI летнюю Спартакиаду молодёжи России по велосипедному спорту. За звание лучших в дисциплине «маунтинбайк кросс-кантри» боролись 95 спортсменов из разных уголков России.

В Мурманске закрыли третью военно-спортивную смену лагеря «Время юных героев». Финал для ребят оказался не только ярким, но и познавательным.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
Мирон
04.08.25 09:31
Среди ветеранов, думаю, найдется немалая группа людей, которые реализуют свои идеи.
Комментарий к новости:«Сбер» подключился к программе «Единой России» «СВОй бизнес»
Александр
28.07.25 14:14
Это не те деньги ради которых стоит жить и работать у черта на куличках. Про условия бытовые молчат
Комментарий к новости:Где в России вахтовикам заплатят самые высокие зарплаты? А также насколько конкурентны зарплаты в СЗФО? Аналитика hh.ru
-Правовая консультация (18+)70 федеральных и 425 региональных сервисов «жизненные ситуации» будут доступны на госуслугах до конца 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире23:35«Этот новый мир». Художественный фильм (16+)00:50«Медленное ТВ-Камин».05:10«Вышел ежик из тумана». Художественный фильм, 3-4 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)ФАС предлагает продлить возможность заключения соглашений о стабилизации цен-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 39 копеек, евро укрепился почти на 22 копейки-PRO Энергетику (18+)Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11 августа-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в августе
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»