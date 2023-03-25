Пёстрая неделя: экипаж фрегата «Адмирал флота Касатонов» вернулся из дальнего похода, представители МВД Беларуси прияли участие в учениях в Заполярье, а Андрей Чибис совершил рабочий визит в Армению

В Мурманской области на базе яхт-клуба Мурманского морского торгового порта состоялось торжественное открытие 2-го этапа Кубка России по парусному спорту. Участниками соревнований, включенных в программу 88-го Праздника Севера, станут спортсмены со всей России...

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий недели.

А расширить рамки нашего информационного поля нам помогут Татьяна Захарова, начальник отдела мероприятий гражданской обороны и подготовки населения УГО Главного управления МЧС России по Мурманской области, и Сергей Георгиевич Филиппов, заместитель начальника управления Росгвардии по Мурманской области.

Сегодня гость программы «Итоги» станет Ярослав Шалагин, глава администрации Кандалакшского района, который по видеосвязи расскажет нам о жизни в южном муниципалитете нашего края. Попытаемся мы сегодня поговорить о жизни северян и с главой города Оленегорск Иваном Лебедевом.

В главной базе Северного флота – Североморске – встретили вернувшийся из дальнего похода фрегат «Адмирал флота Касатонов». В море экипаж корабля был более 420 суток - это один из самых продолжительных походов в современной истории ВМФ России…

Международные тактико-специальные занятия подразделений спецназа Росгвардии и МВД Республики Беларусь состоялись в Мурманской области. Специалисты отработали уникальные навыки арктической подготовки в условиях, максимально приближенным к боевым…

В Мурманской области на базе яхт-клуба Мурманского морского торгового порта состоялось торжественное открытие 2-го этапа Кубка России по парусному спорту. Участниками соревнований, включенных в программу 88-го Праздника Севера, станут спортсмены со всей России...

Главный тренер ХК «Мурмана Олег Батов покинул команду. Руководство хоккейного клуба ищет ему замену. Напомним, Батов возглавлял «Мурман» с апреля 2021 года. Несмотря на то, что многие критиковали его работу в роли наставника, в этом сезоне клуб показал пока что лучший среди сезонов выступления в суперлиге результат – 10 место в турнирной таблице. Согласно информации, размещенной на странице команды, Олег Батов будет готовить хоккеистов «Байкал-Энергии» из Иркутска, а «Мурману» уже ищут нового главного тренера, ведутся переговоры.

У представителей мусульманской веры начался священный месяц. В соответствии с положениями ислама, в месяц Рамадан мусульманам запрещается употребление пищи и питья в дневное время…

Губернатор Андрей Чибис и вице-премьер-министр Республики Армения Мгер Григорян обсудили направления и перспективы сотрудничества между Мурманской областью и Арменией. Глава нашего региона презентовал промышленный и транспортный потенциалы Кольского полуострова, рыбную отрасль, а также выразил уверенность, что Армения может поставлять комплектующие, запчасти и оборудование, необходимые для наших производств и предприятий. Среди направлений сотрудничества стороны упомянули развитие перекрестного туризма и разработку прямого авиасообщения между Мурманской областью и Арменией. Напомним, с рабочим визитом в республику губернатор приехал накануне.

Сегодня у нас снова есть возможность пообщаться по видеосвязи с главой администрации Кандалакшского района Ярославом Шалагиным.

- Здравствуйте, Ярослав Игоревич. Продолжим выяснять, насколько комфортной стала городская среда в вверенном вам муниципалитете, что из намеченного удалось вам сделать. Предлагаю сегодня акцентировать внимание на здоровом образе жизни. Что делается в этом направлении, какая спортивная инфраструктура существует и в каком она состоянии. Скажите пожалуйста, как обстоят дела в кандалакшском районе с уличными спортивными площадками? 2023 год объявлен в Мурманской области Годом активного туризма. Чем может похвастаться Кандалакшский район. Какими ещё туристическими объектами гордится в Кандалакшский район?

Впервые в строительном колледже имени Момота организовали конкурс мастерства для сварщиков АО «Мурманэнергосбыт». Участникам предстояло пройти два этапа испытаний, чтобы доказать свой профессионализм. И конечно, каждый стремился победить…

Традиционный лекторий «Край, в котором я живу» вновь собрал гостей в областной научной библиотеке. Первой темой встречи после продолжительного перерыва стала охота за северным сиянием…

2 млн рублей дадут молодым кинематографистам на съёмки фильма о Мурманской области. Такая поддержка им оказывается в рамках губернаторского гранта. Кто претендует на победу,

Глава государства Владимир Путин наградил руководителя ансамбля танца «Радость» областного ДК имени С.М. Кирова» премией Президента в области культуры и искусства. Торжественная церемония состоялась в Москве в преддверии Дня работника культуры…

Лариса Феоктистова стала лауреатом за произведения для детей и юношества. Почётное звание присвоено за вклад в эстетическое и патриотическое воспитание в районах базирования Военно-морского флота, об этом говорится в указе главы государства. Лариса Фёдоровна Феоктистова – заслуженный работник, её профессиональные и творческие достижения неоднократно отмечались региональными наградами. В Мурманск Лариса Феоктистова приехала в 1967 году. Будучи основателем ансамбля танца «Радость», она внесла огромный вклад в развитие культуры Мурманской области. В настоящее время творческий коллектив насчитывает более 300 воспитанников разного возраста…

Наступил день весеннего равноденствия и вместе с ним астрологический новый год. Каким он будет, что сейчас советуют нам делать звёзды, чтобы провести ближайшие 12 месяцев счастливо? Ответ на этот вопрос узнала Кристина Харатова у главного астролога Мурманска Сергея Згаз