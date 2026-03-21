Школа гидов природного туризма в Хибинах объявляет новый наборОчередное заседание Мурманской областной Думы состоится 24 марта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.03.26 20:30

Пёстрая неделя марта: отметили 120-ю годовщину со дня образования подводного флота, в Мурманской области проходят сборы лётного состава МЧС России, а в Губернаторском лицее провели День открытых дверей

Ежедневно ровно в одно и тоже время по всей планете в небо поднимаются сотни белых шаров. И это не флешмоб, а важнейшая метеорологическая миссия. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» отправилась на один из таких запусков радиозонда, журналисты узнали, как работают те, кто всегда на страже прогноза погоды.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. Расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии – Виктория Бардинова, старшая по внешним связям отряда «ЛизаАлерт» Мурманской области, и Алексей Архипов, представитель пресс-службы отряда «ЛизаАлерт» Мурманской области.

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

120-ю годовщину со дня образования подводного флота отметили в столице подводных сил Заполярья – Гаджиево.

Пресс-служба Северного флота показал, как проходит подготовка подводников-североморцев к новым походам.

Мурманские специалисты фонда «Защитники Отчества» торжественно передали очередной автомобиль с ручным управлением герою специальной военной операции.

Из года в год погодные северные условия не перестают удивлять. Этот сезон не стал исключением. Как с весенней распутицей и сугробами во дворах областного центра справляются сотрудники Управления дорожного хозяйства, узнала моя коллега Валерия Белова.

Мурманский Центр «Эмбрилайф» подводит итоги своей пятилетней работы. За это время с его помощью на свет появились сотни новых северян. Процедура ЭКО стала доступна для северянок, а для многих пациентов и абсолютно бесплатна.

В Мурманской области проходят масштабные сборы лётного состава МЧС России. Для отработки навыков в наш регион приехали спасатели из Красноярского, Северо-Западного, Южного и Жуковского авиационно-спасательных центров.

Спасатели провели эвакуацию альпиниста, который сорвался в Хибинских горах. В районе горы Айкуайвенчорр альпинист 1989 года рождения сорвался в ущелье во время восхождения. Рано утром в среду спасатели эвакуировали пострадавшего и передали бригаде скорой помощи. О тяжести полученных им травм не сообщается. По данным Главного управления МЧС, альпинист входил в состав зарегистрированной туристической группы.

На это неделе родителям выпускников была предоставлена возможность написать пробный экзамен по русскому языку вместе с детьми.

В Губернаторском лицее провели День открытых дверей для будущих пятиклассников, десятиклассников и их родителей. На большую встречу собрались более 600 северян. Гости смогли познакомиться с образовательной средой лицея и получить подробную информацию о поступлении.

С 1 марта этого года вступили в силу поправки к законодательству о государственном языке. Новые требования меняют облик городов: вывески, меню и ценники теперь должны быть на русском. Как предприниматели готовятся к этому, какие тренды диктует рынок наружной рекламы? Съёмочная группа «Арктик-ТВ» отправилась на производство, чтобы узнать все подробности.

Законодатели Санкт-Петербурга, Архангельской, Мурманской областей и Ненецкого автономного округа выступили с совместной инициативой - учредить День памяти арктических конвоев 31 августа. Памятная дата должна стать единой для всей страны.

На несколько дней Мурманск превратился в эпицентр высокой классической музыки. В областной филармонии проходит фестиваль «Диалог поколений», который возглавляет народный артист России Денис Мацуев. Маэстро не только сам вышел на сцену, но и привёз в Заполярье настоящих звёзд и юные дарования. Как классика подружилась с джазом, а альпийский рог с домрой, расскажем в нашем следующем сюжете.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Последние комментарии

Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, когда выгодно или невыгодно брать отпуск в 2026 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире04:40«Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Художественный фильм (16+)06:30«Редкие люди». Познавательная программа (16+)07:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Юрист «SuperJob» рассказал, когда выгодно или невыгодно брать отпуск в 2026 году-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 37 копеек, доллар снижается почти на 84 копейки-PRO Энергетику (18+)«Росэнергоатом» и «ТИТАН-2» заключили договор о сооружении инновационных блоков Кольской АЭС-2-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 и 23 марта-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»