Пёстрая неделя марта: отметили 120-ю годовщину со дня образования подводного флота, в Мурманской области проходят сборы лётного состава МЧС России, а в Губернаторском лицее провели День открытых дверей

Ежедневно ровно в одно и тоже время по всей планете в небо поднимаются сотни белых шаров. И это не флешмоб, а важнейшая метеорологическая миссия. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» отправилась на один из таких запусков радиозонда, журналисты узнали, как работают те, кто всегда на страже прогноза погоды.

Виктория Бардинова, старшая по внешним связям отряда «ЛизаАлерт» Мурманской области, и Алексей Архипов, представитель пресс-службы отряда «ЛизаАлерт» Мурманской области.

120-ю годовщину со дня образования подводного флота отметили в столице подводных сил Заполярья – Гаджиево.

Пресс-служба Северного флота показал, как проходит подготовка подводников-североморцев к новым походам.

Мурманские специалисты фонда «Защитники Отчества» торжественно передали очередной автомобиль с ручным управлением герою специальной военной операции.

Из года в год погодные северные условия не перестают удивлять. Этот сезон не стал исключением. Как с весенней распутицей и сугробами во дворах областного центра справляются сотрудники Управления дорожного хозяйства, узнала моя коллега Валерия Белова.

Мурманский Центр «Эмбрилайф» подводит итоги своей пятилетней работы. За это время с его помощью на свет появились сотни новых северян. Процедура ЭКО стала доступна для северянок, а для многих пациентов и абсолютно бесплатна.

В Мурманской области проходят масштабные сборы лётного состава МЧС России. Для отработки навыков в наш регион приехали спасатели из Красноярского, Северо-Западного, Южного и Жуковского авиационно-спасательных центров.

Спасатели провели эвакуацию альпиниста, который сорвался в Хибинских горах. В районе горы Айкуайвенчорр альпинист 1989 года рождения сорвался в ущелье во время восхождения. Рано утром в среду спасатели эвакуировали пострадавшего и передали бригаде скорой помощи. О тяжести полученных им травм не сообщается. По данным Главного управления МЧС, альпинист входил в состав зарегистрированной туристической группы.

На это неделе родителям выпускников была предоставлена возможность написать пробный экзамен по русскому языку вместе с детьми.

В Губернаторском лицее провели День открытых дверей для будущих пятиклассников, десятиклассников и их родителей. На большую встречу собрались более 600 северян. Гости смогли познакомиться с образовательной средой лицея и получить подробную информацию о поступлении.

С 1 марта этого года вступили в силу поправки к законодательству о государственном языке. Новые требования меняют облик городов: вывески, меню и ценники теперь должны быть на русском. Как предприниматели готовятся к этому, какие тренды диктует рынок наружной рекламы? Съёмочная группа «Арктик-ТВ» отправилась на производство, чтобы узнать все подробности.

Законодатели Санкт-Петербурга, Архангельской, Мурманской областей и Ненецкого автономного округа выступили с совместной инициативой - учредить День памяти арктических конвоев 31 августа. Памятная дата должна стать единой для всей страны.

На несколько дней Мурманск превратился в эпицентр высокой классической музыки. В областной филармонии проходит фестиваль «Диалог поколений», который возглавляет народный артист России Денис Мацуев. Маэстро не только сам вышел на сцену, но и привёз в Заполярье настоящих звёзд и юные дарования. Как классика подружилась с джазом, а альпийский рог с домрой, расскажем в нашем следующем сюжете.