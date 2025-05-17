Пёстрая неделя мая: Мурманск посетили Дмитрий Патрушев и Иван Бессонов, а мурманчане вернулись с медалями с VI фестиваля единоборств «Восточная весна в Санкт-Петербурге»

Пожары в Мурманске! Сначала горела квартира на улице Ломоносова, а теперь и на Кольском проспекте, 34. Звонок о возгорании в квартире на проспекте Кольском, 34 поступил 14 мая утром. К моменту приезда спасателей огонь уже перекинулся на соседские балконы, в результате чего пострадали 6 квартир: три полностью закопчены, в двух обгорела мебель и вещи. Во время ликвидации возгорания сотрудники МЧС спасли 10 человек, погибших и пострадавших нет.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней.

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев посетил с рабочим визитом Мурманск. Он провёл встречу с губернатором Андреем Чибисом и обсудил развитие регионального рыбохозяйственного комплекса, а также вопросы экологии.

В середине лета теплоход Клавдия Еланская уйдёт с привычного для северян маршрута. Судно отправят на плановый ремонт. Глава региона поручил оперативно выделить необходимые финансы на обновление. Сейчас прорабатывается альтернативный вариант транспортного сообщения. Планируется, что между Мурманском и ЗАТО Островной будет курсировать вертолёт Ми-8, как это было в предыдущие годы. После ремонта теплоход снова выйдет на обслуживание морской линии.

Следователями полиции завершено расследование уголовного дела в отношении участницы организованной группы, обвиняемой в совершении преступлений в сфере миграции. Во время расследования было установлено, что подозреваемая занимала должность тестора – экзаменатора одного из обществ с ограниченной ответственностью и в составе преступной группы проводила фиктивные экзамены у иностранных граждан на владение русским языком. Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Ежегодно опасности на льду подвергаются любители рыбалки и активного отдыха. Как нужно действовать, если лёд под ногами всё-таки проломился, продемонстрировали на Семёновском озере семиклассникам спасатели МЧС.

Несмотря на официальный запрет выхода на лёд водоёмов, некоторые северяне пренебрегают собственной безопасностью. Ночью с 8 на 9 мая нетрезвый мужчина выехал на снегоходе на лёд Ловозера в районе Юлинской Салмы. Его поездка завершилась трагически. Он провалился в промоину и погиб. Спасатели в очередной раз напоминают, что пренебрежение установленным запретам - верный шаг к гибели.

В Мурманской области сотрудники Госавтоинспекции помогли потерявшемуся ребёнку вернуться домой.

Пожары в Мурманске! Сначала горела квартира на улице Ломоносова, а теперь и на Кольском проспекте, 34. Звонок о возгорании в квартире на проспекте Кольском, 34 поступил 14 мая утром. К моменту приезда спасателей огонь уже перекинулся на соседские балконы, в результате чего пострадали 6 квартир: три полностью закопчены, в двух обгорела мебель и вещи. Во время ликвидации возгорания сотрудники МЧС спасли 10 человек, погибших и пострадавших нет.

О нём до сих пор говорят, как о человеке, без которого не было бы Мурманского медицинского колледжа. Константин Федорович Лях вдохновлял и словом, и примером. В память о нём в стенах родного для него места прошла традиционная студенческая медицинская конференция «Север и здоровье».

Упорство, старание и немного помощи от увлеченных своей профессией педагогов – это всё, что нужно, чтобы создать что-то новое в своём направлении. Про талантливого студента Мурманского кооперативного техникума, удостоенного стипендией правительства Российской Федерации, расскажут мои коллеги

Мурманские спортсмены вернулись с медалями с VI фестиваля единоборств «Восточная весна в Санкт-Петербурге».

Нет ни одной сферы жизни, в которой бы не пригодилось умение красиво и интересно говорить. Что такое техника речи, как обучиться ораторскому мастерству - в материале Ксении Зубковой.

Делегация из Мурманской области приняла участие в «Волжских встречах». Фестиваль в Казани для юных медийщиков собрал около пятисот участников медиаклубов со всей страны.

Телекомпания «Арктик-ТВ» запустила цикл сюжетов, посвященных улицам Мурманска. В первом выпуске идёт рассказ об улице, названной в честь дважды Героя Советского Союза Бориса Сафонова.

Драматический театр Северного флота показал спектакль «Чужая кровь» о беглецах из концлагеря. Премьера состоялась в День 80-летия Великой Победы.

Иван Бессонов – человек, который, кажется, уже покорил все музыкальные пьедесталы. Блестящий пианист вновь посетил Мурманск со своей любимой программой шедевров классической музыки.

Моряки атомохода «Якутия» спасли лосиху, которую зажало во льдах Енисея. Двигаясь в направлении пункта Караул Красноярского края, экипаж ледокола заметил зажатое льдами животное. Старший помощник капитана, боцман и матрос вышли на лёд, чтобы освободить лосиху, но для вызволения из ледяного плена пришлось подключить и кран.