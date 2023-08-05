Пёстрая неделя: военные парады, температурный рекорд лета, День арбуза и карликовый африканский ёжик «добрался» до Мурманска

Правительство РФ включило Норвегию в перечень стран, совершающих недружественные действия, направленные против российских консульских и дипломатических представительств, сообщается на сайте кабмина.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий уходящих дней. А расширить информационные рамки нам помогут Анна Бойко, руководитель Управления Росреестра по Мурманской области, и Анна Беляева, врач-аллерголог-иммунолог Мурманской областной детской клинической больницы.

По данным Гидрометцентра, 3 августа стало самым жарким днём. По состоянию на 15 часов температура воздуха в столице Заполярья достигла отметки +28,3 градуса по Цельсию. Ранее суточный рекорд для этого дня был установлен в 1989 году и составлял 27,9 градуса тепла. Но тогда в городской черте ещё не был оборудован Арктический пляж, где северяне смогли бы понежиться на солнышке на берегу Кольского залива.

Но больше всего горожан от мала до велика собирается в хорошую погоду на Семёновском озере...

В Мурманске стартовал фестиваль уличного искусства «РОСТ». Не теряя ни минуты, художники приступили к работе в Первомайском районе. Что ждёт жителей серых девятиэтажек, выясняла Кристина Харатова …

А в Полярном за работу принялся уличный художники Сергей Береснев…

И снова жителям областного центра предлагают обсудить проект по благоустройству центральной площади Пять Углов…

Традиция флота - традиция Севера: в главной базе Северного флота - в Североморске прошёл торжественный парад в честь праздника военных моряков…

Моряки-североморцы приняли участие и главном параде в Санкт-Петербурге. Больше трёх десятков надводных кораблей и катеров, четыре подводных лодки Балтийского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии, а также восемь парусных судов приняли участие в праздничных событиях в Северной столице. От берегов Баренцева моря для прохода в строю в Санкт-Петербурге отправились в этом году два корабля – большой десантный корабль «Иван Грен» и большой противолодочный корабль «Североморск». Последний прошёл вдоль морской линии Кронштадта. Проход кораблей хорошо был виден с нескольких точек города-порта, включая, например, историко-патриотический парк. К слову, именно сюда на вечную стоянку в прошлом году была доставлена легендарная подлодка К-3 «Ленинский комсомол». Невероятная масштабная операция по транспортировке состоялась с судоремонтного предприятия «Нерпа» города Снежногорска, а уже к концу этого года К-3 откроет свои двери для посетителей как музейный экспонат парка.

День ВМФ отметили и на Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в Полярном.

На уходящей неделе полувековой юбилей отметил коллектив котельной в Гаджиево. В настоящее время она входит в состав филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть». После передачи теплоисточника в собственность предприятия появилась возможность реализовать инвестиционную программу по модернизации котельной и сетей в городе подводников…

Никто кроме них - в России отметили День ВДВ. Традиционно десантники собираются вместе, чтобы почтить память погибших героев. Новая традиция – автопробег по улицам Мурманска

Правительство РФ включило Норвегию в перечень стран, совершающих недружественные действия, направленные против российских консульских и дипломатических представительств, сообщается на сайте кабмина. В правительстве напомнили, что в мае 2021 года ограничения ввели в отношении дипмиссий Чехии и США, а в июле 2022 года - дипмиссий Хорватии, Греции, Словакии и Дании. «Утвержденный правительством перечень не является окончательным и с учётом продолжающихся враждебных действий иностранных государств, направленных против российских представительств за рубежом, может расширяться», - подчеркнули в кабмине. Помимо этого перечня, который касается работы дипмиссий, в России действует ещё один перечень недружественных стран, сформированный в марте 2022 года для реализации указа о временном порядке исполнения обязательств перед иностранными кредиторами. В него включены США и Канада, государства Евросоюза, Великобритания и её владения, Украина, ряд других европейских стран, Япония, Южная Корея, Австралия и другие государства и территории, поддержавшие антироссийские санкции.

В Мурманской области оглашён приговор по делу о крушении бомбардировщика Ту-22М3 в 2019 году на аэродроме Оленья. На скамье подсудимых - командир войсковой части и руководитель полётов, сообщает ТАСС. Первый получил наказание - лишение свободы на срок четыре года условно. А руководитель полётов три с половиной года лишения свободы, так же условно. Гражданские иски от имени Минобороны и родственников погибших о возмещении материального ущерба на сумму 100 млн рублей суд удовлетворил частично. Командир части и руководитель полётов выплатят штрафы в сумме 4,5 млн рублей. Женам погибших присудили моральную компенсацию по 750 тысяч рублей. Напомним, в январе 2019 года на аэродроме Оленья в Мурманской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22МЗ. В результате жёсткого касания взлётной полосы воздушным судном произошло его разрушение. Машина полностью сгорела, погибли командир экипажа, его помощник и штурман. Старший штурман получил тяжёлые травмы и ожоги.

Мурманские полицейские задержали автолюбителя, который устроил на улицах города погоню. Позже выяснилось, что подвыпивший лихач уже лишён прав за езду в нетрезвом виде. Уходя от погони, водитель легковушки совершал опасные манёвры, выезжал на полосу встречного движения и проезжал перекрёстки на запрещающие сигналы светофора. В одном из дворов нарушитель наехал на препятствие и, выбежав из автомобиля, попытался скрыться, но был задержан полицейскими. У 42-летнего мужчины имелись признаками опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Задержанный находится в изоляторе. Автомобиль, на котором, к слову, были подложные номера, помещён на специализированную стоянку

В соцсетях появилось видео с мужчиной который решил оставить автограф на одной из скал в Териберке. Судя по номерам автомобиля «уличный художник» приехал на север из соседней Карелии. Такие действия не понравились жителям поморского села, а видео, запечатлевшее работу молодого человека, вызвало шквал негативных комментариев в интернете. По словам очевидцев, несколько лет назад волонтёры уже стирали аналогичные надписи на скале в этом месте. Пользователи социальных сетей надеются, что мужчина понесет ответственность за свой поступок, но скорее всего наказание за такое не предусмотрено законом.

3 августа празднуют Всемирный день арбуза! Съёмочная группа «Арктик-ТВ» выяснила, как представлена эта бахчевая культура на мурманских прилавках в начале августа…

И в завершение программы «Итоги» новость, которая вызывает улыбки. Сотрудники Центра добровольчества и молодёжных движений Мурманской области спасли ёжика. Малыша с колючками случайно заметила в кустах и спасла специалист отдела по развитию добровольческого движения Галина Глухова. Ежика назвали Яшка и отправили в живой уголок центра «Лапландия». Там лаборант отметила, что малыш домашний, потому что в дикой северной природе эти млекопитающие не приживаются. А ещё ежик оказался породистым – карликовым африканским.