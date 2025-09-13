Пёстрая семидневка: губернатор опять пошёл в «Родину», новые муралы появляются на стенах наших городов, в Мурманске объединяют детские сады

Для подготовки профессиональных кадров в образовательных учреждения Мурманской области продолжают открывать профильные классы. Не исключение и ЗАТО Александровск, где, благодаря победе в конкурсе «Арктическая школа», юные александровцы смогут освоить навыки управления беспилотными летательными аппаратами и познакомиться с горным делом.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. Расширить информационные рамки программы нам поможет гость студии Александра Кумпан, исполнительный директор АНО «Фудшеринг».

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

Отряд кораблей Северного флота, выполняющий задачи дальнего похода в Ледовитом океане высадил морской десант на архипелаг Земля Франца-Иосифа.

Следователями завершено расследование уголовного дела в отношении пилота вертолёта, потерпевшего крушение в Ловозерском районе. Ущерб в результате аварии составил 30 миллионов рублей. Было установлено, что 28 мая прошлого года обвиняемый, управляя вертолётом Ми-8Т, совместно со вторым пилотом осуществил вылет из аэропорта Мурмаши. Во время полёта были нарушены правила безопасности движения и эксплуатации, что повлекло столкновение с поверхностью земли на болотистой местности. Погибших и пострадавших нет. Обвиняемый полностью признал свою вину. Материалы уголовного дела переданы в суд.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, провёл выездное совещание на площадке реконструируемого здания бывшего кинотеатра «Родина», где создают Центр научно-технологического творчества. Объект очень сложный и долгое время находился в аварийном состоянии. Строителям пришлось - укрепить колонны, буквально по кирпичикам пересобрать несущие конструкции, сохранив при этом историческую ценность здания. Юные северяне в Центре научно-технологического творчества, который откроют в стенах «Родины», будут изучать современные технологии, получать навыки креативных индустрий. Объект будет оснащён передовым оборудованием. Сейчас здесь завершается благоустройство территории, некоторые работы по кровле, фасаду и инженерным системам. Готовится установка лифта, монтаж витражных конструкций, стеклянных ограждений балконов и галерей.

Совсем скоро в Мурманске появится новый Центр культурного развития. Он будет находиться на улице Аскольдовцев, а открытие запланировано в День города столицы Заполярья.

11 улиц Полярного носят имена героев нашей страны. На домах пяти из них уже появились портреты в стиле стрит-арт. На днях художник Сергей Береснев нанёс изображение рулевого-сигнальщика подводной лодки Ивана Гандюхина. С какими сложностями во время работы приходится сталкиваться уличному мастеру, расскажут наши коллеги из ЗАТО Александровск.

Жители южной части Первомайского района Мурманска оказались в непростой ситуации. Два детских сада №№127 и 129 объединяют. Родители малышей негодуют, что теперь их чада будут посещать не своё любимое дошкольное учреждение. В ситуации разбиралась съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Сентябрь – время повышенной готовности сотрудников Госавтоинспекции в отношении юных пешеходов. С 1 сентября вступили в силу два новых закона в области безопасности дорожного движения.

Борьбу с грызунами активно ведут в Мурманске. Ежемесячная дератизация является как методом уничтожения, так и профилактикой против появления крыс. Съёмочной группе «Арктик-ТВ» удалось снять этот процесс.

В Мурманском арктическом университете в третий раз стартовала обучающая программа по развитию предпринимательских навыков среди студентов «Стартап».

Какими качествами должен обладать ребёнок, чтобы без труда поступить в Детскую театральную школу Мурманска? Как проходит набор и что ребята показывают членам приёмной комиссии, расскажут журналисты «Арктик-ТВ».

В Мурманской области стартовала вакцинация населения против сезонного гриппа. Дети и взрослые могут сделать прививку, чтобы обезопасить себя от заражения. Где, когда и как лучше всего позаботиться о своём здоровье, рассказывают врачи.

В отделении стерилизации детской областной больницы появилось новое оборудование стоимостью 25 миллионов рублей. Две огромные машины, которые убивают микробы и бактерии наповал. Такую технику медики ждали много лет.

В Заполярном состоялось открытие новой ледовой арены «Метеор». Площадка оборудована аналогично спортивным аренам мирового уровня. На искусственном льду ребята смогут тренироваться круглый год.

Новый мурал появится на стене здания, которое находится недалеко от Мурманска. Администрация спортивного комплекса «Снежинка» решила обозначить излюбленное северянами место красивой картиной с северными мотивами.

Туристический поток в наш регион с каждым годом набирает обороты. Познакомиться с северной культурой приезжают не только наши соотечественники, но и иностранные гости. В Мурманске состоялась форсайт-сессия, на которой обсудили новые маршруты международного уровня.

Научиться древним ремеслам, окунуться в историческую культуру народов России и отдохнуть так, как отдыхали на Руси, можно в Зеленоборском. Здесь ежегодно празднуют фестиваль «Брусничный», в честь одной из северных ягод.

Музыкальный инструмент не может оставаться без внимания даже, когда на нём никто не играет. Кто заботится о святая святых Мурманской областной филармонии и настраивает «короля» большой оркестровой семьи, смотрите в нашем сюжете.

Будущие защитники Отечества из Мурманской области стали участниками соревнований на Кубок начальника УФСИН. Региональные состязания провели уже в четвертый раз.

Россияне, уходят на пенсию в 60-65 лет, но мало кто знает, что на заслуженный отдых можно уйти, отработав всего 8-9 лет, если ты немецкая овчарка. Теперь для Багиры, так зовут героиню нашего сюжета, ищут тёплый и уютный дом вместо служебного вольера. Как служебных собак провожают на пенсию расскажет Анастасия Кочурова.

По дороге на Чунозерскую усадьбу в Лапландском заповеднике заметили двух оленей. В этот раз животных застала не фотоловушка, а сами сотрудники заповедника. В это время сохатые готовятся к периоду гона, самцы снимают шерсть со своих рогов, поэтому их головные уборы могут выглядеть «кровавыми». Животные трутся головой о кору деревьев, тем самым сдирая бархат.