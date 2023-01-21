Пёстрая семидневка: из клуба сделают мечеть, неожиданный уход на пенсию Тамары Прямиковой и от Дня снеговика до Крещения Господня

18 января исполнилось 80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда. Только в нашем регионе проживает 75 ветеранов, которые пережили эти страшные события, сообщил в социальных сетях Андрей Чибис.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий январской семидневки.

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Северного Ледовитого океана продолжительностью более 10 часов. Лётчики дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полёты самолётов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Ту-160 - самый крупный и самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолёт, а также самый тяжёлый и скоростной бомбардировщик в мире. Среди лётчиков получил прозвище «Белый лебедь».

18 января исполнилось 80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда. Только в нашем регионе проживает 75 ветеранов, которые пережили эти страшные события, сообщил в социальных сетях Андрей Чибис. «Ленинградцы показали всей стране пример стойкости, смелости и мужества. Их сила духа оказалась мощнее вражеских орудий и крепче свинца. Их подвиг - образец доблести для героев нашего времени. Светлая память всем жертвам блокады непокоренного Ленинграда. И доброго здравия ветеранам-блокадникам и защитникам города», - отметил глава региона.

Здание бывшего клуба «Портовик» на улице Садовой станет мечетью. Эту новость растиражировали многие мурманские паблики. Заброшенное здание, стоявшее несколько десятилетий, наконец-то облагородят. Вот только к новости многие жители областного центра отнеслись неоднозначно…

В Мурманске состоялось внеочередное заседание муниципального Совета депутатов. Народные избранники передали в собственность АО «МЭС» три котельные и заодно рассмотрели вопрос исключения из своих рядов заместителя председателя горсовета Тамары Прямиковой. Это заседание депутатов началось с неожиданностей. Заместитель председателя Совета депутатов Мурманска Тамара Прямикова заявила, что желает сложить депутатские полномочия по собственному желанию. Большинство народных избранников это решение поддержало. Тамара Ивановна - старожил горсовета, работает в нём с первого созыва. То есть, уже почти 30 лет. По её словам, сейчас решила отказаться от мандата в связи с выходом на пенсию. Однако основной темой этой встречи стала передача в региональную собственность трёх котельных. Одна из них расположена на улице Фестивальной, две другие - в мкр. Росляково. Дело в том, что в городе нет организаций, которые могли бы обслуживать и эксплуатировать данные объекты. После того, как котельные окажутся в собственности области, их передадут АО «МЭС». Пока же организация использует их на основании договоров аренды. Депутаты с доводами согласились и проголосовали за такое решение.

На телеканале «Арктик-ТВ» побывали гости из Управления Росгвардии по Мурманской области. И это неслучайно. Мы продолжаем участвовать в проекте «Проверка на прочность», только теперь на нашей территории. Военнослужащая побывала в роли журналиста и ведущей новостей, а что из этого получилось, смотрите в материале Анны Шинкаренко…

Традиционный семейный турнир по шахматам провели в 17-й спортшколе Мурманска. Дети проверяли родителей на логическое мышление, а мамы и папы, в свою очередь, старались вести честную игру и не поддаваться своим чадам.

В 2021 году в Мурманске началось возрождение профессиональной сборной команды по баскетболу. Вот уже второй сезон «Севербаскет» играет в Чемпионате России и готовится через две недели поехать в Магнитогорск на третий тур чемпионата. Команда в хорошей форме, по словам тренеров, готова побеждать…

На этой неделе во всём мире отмечался День кофейного гурмана. А вы знали, что первое кофейное заведение на Руси открылось ещё в 1703 году? Съёмочная группа «Арктик-ТВ» заглянула в одну или кофеен Мурманска. О том, предпочитают северяне кофе или всё же чай, расскажет Елена Граматчикова…

Необычный праздник 18 января отмечали по всему миру – День снеговика. Мы не остались в стороне и присоединились к народной забаве...

Патологоанатомы занимаются не только вскрытием трупов с целью установления точной причины смерти. 80% трудовой деятельности, медицинские работники занимаются исследованиями, которые выявляют отклонения от нормы в здоровье северян. На уходящей неделе отмечали День патологоанатома, поэтому журналисты «Арктик-ТВ» заглянули в областную больницу им. Баяндина. Подробнее расскажет Елена Граматчикова…

Криминальная сводка. Жительница Кольского района обратилась в дежурную часть с заявлением о краже кошелька, в котором находилась купная сумма денег- 41 тысяча рублей. По словам потерпевшей, пропажа была обнаружена после посещения банка. Оперуполномоченными были изъяты записи с камер видеонаблюдения, на одной из которых было зафиксировано, как женщина положила кошелёк на соседний банкомат, а, проходящий мимо мужчина, который ещё с улицы заметил чужое имущество, решил присвоить его себе. Подозреваемого в краже задержали, теперь ему грозит наказание в виде лишение свободы сроком до 5 лет.

В Мурманске полицейские задержали двух лиц подозреваемых в обороте наркотиков. Молодые люди выращивали коноплю в квартире, где была оборудована теплица. Во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов были изъяты 125 кустов конопли, осветительные приборы, обогреватели, вентиляторы, розетки с таймером, элементы вентиляции и иное оборудование. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Максимальный срок лишения свободы, который грозит незаконным садоводам, 8 лет. Расследование продолжается.

В Мурманске сотрудники ДПС задержали женщину, севшую за руль в нетрезвом виде в третий раз. В отношении северянки возбуждено уголовное дело. Сотрудники Госавтоинспекции Мурманска во время патрулирования остановили автомобиль «Сузуки», за рулем которого находилась женщина 1982 года рождения. В процессе общения полицейскими у неё были выявлены признаки опьянения, после чего северянке было предложено пройти освидетельствование на месте. Прибор показал превышение содержания алкоголя. При проверке нарушительницы по базам данных было установлено, что автоледи уже дважды привлекалась за аналогичные нарушения и была лишена прав. Теперь женщине грозит штраф - до полумиллиона рублей либо лишение свободы на срок до трёх лет.

У Мурманска есть реальный шанс стать столицей «Тотального диктанта — 2023». В декабре прошлого года активисты городского штаба успешно выступили на конкурсе презентаций и вышли в финал. Города-соперники Мурманска — Омск, Калининград и Нижний Тагил. На официальном сайте проекта стартовало голосование за звание «Столица Тотального диктанта», которое продлится до 20.00 1 февраля. Отдать свой голос за Мурманск может каждый зарегистрированный на сайте диктанта. Голосовать можно каждый день, но не чаще одного раза в сутки. Победитель будет объявлен 2 февраля на церемонии передачи статуса столицы «Тотального диктанта» в Ярославле, где состоится Международная научно-практическая конференция. Именно в выбранной столице на главной площадке проекта Василий Авченко, автор «Тотального диктанта ― 2023», прочитает свой текст 8 апреля, а из специально организованной студии пройдёт часть онлайн-марафона. Также в главном городе акции состоится ежегодный Фестиваль грамотности.

Житель Алакуртти отправился на рыбалку, а в итоге отстреливался от волчьей стаи. 8 волков окружили мужчину у реки Тунтсайоки, примерно в 6 километрах от села Алакуртти. Когда те попытались накинуться, двух хищников северянину пришлось застрелить из ружья. Затем он позвонил другу, чтобы тот помог ему поймать остальных животных и обезопасить других рыбаков от встречи с хищниками...

В арт-студии «Контейнер-холл» начались занятия по актёрской импровизации, которые проводит хореограф и один из участников Арктического театра. Актёрская импровизация - это форма театра, в которой сюжет формируется спонтанно, а действия происходят незапланированно для всех участников процесса. Главная задача такого времяпрепровождения - проработка комплексов и боязни сцены. Благодаря курсам импровизации можно освоить азы актёрского мастерства. Посетить занятия в молодёжном пространстве может любой желающий. Следующие встречи запланированы на 21 и 28 января.

Традиционно один из главных христианских праздников – Крещение Господне отмечают 19 января. В Мурманске было организовано безопасное купание на Семёновском озере. Окунуться в священную иордань смогли и жители муниципалитетов области. Например, в ЗАТО Александровск к крещенским купаниям было подготовлено две купели – в Снежногорске и Полярном…

Ученый из Кольского научного центра изобрёл универсальный крем. Его творение - результат долгих экспериментов, в результате которых он создал полезный косметический продукт с натуральными экстрактами. Кристина Харатова отправилась в лабораторию и увидела, как его создают…

Новый музей планируют открыть в Апатитах. «Хибинариум» расскажет детям и взрослым о природе и освоении Хибин. «Хибинариум» - это современный музей, который откроют на базе Кольского научного центра. Здесь создают несколько залов. Часть экспозиции уже готова. Она расскажет гостям об истории освоения Хибин, какие природные минералы они хранят в себе. На выставке есть интерактивные модули, многие экспонаты можно трогать руками, а не только разглядывать. Второе направление «Хибинариума» - история достижений Кольского научного центра…