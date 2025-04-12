Пёстрая семидневка: «из точки в точку» - 51 километр на лыжах их Кандалакши в Полярные Зори; потоп в Ленинском округе, или Почему порвало трубы; в МАУ обсудили вопросы строительства нового кампуса мирового уровня

В социальных сетях и Мурманских СМИ в последнее время регулярно появляются новости о том, что Мурманский морской торговый порт повышает эффективность систем пылеподавления. Из последних нововведений - новые форсунки на водяных пушках, которые, якобы, должны улучшить производительность оборудования. Но действительно ли предприятие обеспокоено экологией или только изображает деятельность под камеры? Попробуем разобраться…

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии: Татьяна Савельева, режиссёр народного самодеятельного коллектива цирк «Комплимент», Софья Бирюкова, балетмейстер народного самодеятельного коллектива цирк «Комплимент», главный государственный инспектор по маломерным судам Мурманской области Владимир Вячеславович Мацуев, Ольга Паскал, председатель комитета имущественных отношений города Мурманска, и Элеонора Кукунова, заместитель руководителя Управления Росреестра по Мурманской области.

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

Командующий Северным флотом совершил рабочую поездку по объектам военной инфраструктуры на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Группой офицеров управления и штаба флота была проведена проверка боеготовности берегового ракетного дивизиона комплекса «Бастион». Командующий Северным флотом также осмотрел административно-жилой комплекс «Арктический трилистник», в котором размещены военнослужащие тактической группы. Это уникальное подразделение, выполняющие задачи на 80-м градусе северной широты. На сегодняшний день «Арктический трилистник» - единственный в мире объект капитального строительства, возведённый в таком районе. Здесь минимизировали необходимость покидать здание. Все основные блоки комплекса, общая площадь которого составляет 14 тысяч квадратных метров, соединены друг с другом при помощи крытых отапливаемых переходов. Личный состав может попасть почти в любую точку базы, не выходя на открытые пространства. В большинстве случаев путь лежит через в центральную часть «трилистника» - это его основной элемент. В распоряжении военнослужащих - тренажёрный и актовый залы, бильярдная, сауна, столовая с кухней и складом продовольствия, медицинский пункт, кабинеты, учебные классы и комнаты для проживания. С недавнего времени здесь функционирует самый северный в мире плавательный бассейн.

В Мурманске начали снос зданий, расположенных на территории Ленинского рынка. Ещё в начале двухтысячных здесь кипела торговля, стояли многочисленные лавки с продуктами питания, одеждой и вещами. От былого коммерческого величия до нынешних дней почти ничего не дошло. Территория, за редким исключением, пустовала. Фактически работали только лавки и заведения, расположенные в капитальных строениях. Но судя по работам, которые сейчас проводятся, и их скоро не останется. Информации о том, что будет на этом месте, пока нет.

В Первомайском округе Мурманска в гаражном кооперативе №361 горели ремонтные боксы. Во время ликвидации ЧП, помимо угрозы взрыва баллонов с газом, трудность при ликвидации представлял и штормовой ветер. Огнём было уничтожено 10 автомобилей и повреждено 9 гаражных боксов на общей площади 300 кв. метров. С места происшествия спасателями были эвакуированы 5 автомобилей и 12 транспортных газовых баллонов.

В социальных сетях и Мурманских СМИ в последнее время регулярно появляются новости о том, что Мурманский морской торговый порт повышает эффективность систем пылеподавления. Из последних нововведений - новые форсунки на водяных пушках, которые, якобы, должны улучшить производительность оборудования. Но действительно ли предприятие обеспокоено экологией или только изображает деятельность под камеры? Попробуем разобраться…

Жильцы десятков домов в Ленинском районе Мурманска оказались затоплены. Специальная комиссия выясняет, чем был вызван порыв труб в подвалах домов и в отдельных квартирах.

Уже не первый год жители дома №4 по улице Подстаницкого в Мурманске добиваются от управляющей компании выполнить её прямые обязанности. Но до сих пор все их старания безрезультатны. Подробнее о состоянии аварийного дома в нашем сюжете.

Прокуратура поддержала ходатайство о заключении под стражу избивавшего соседей 38-летнего жителя Мурманска. Напомним, подозреваемый напал на пожилых людей, при этом на обнажённом торсе мужчины красовалась татуировка с националистической символикой.

Мурманский следственный отдел на транспорте завершил расследование уголовного дела в отношении капитана, чьё маломерное судно опрокинулось в Баренцевом море. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствие установило, что в ноябре прошлого года обвиняемый перевозил по акватории Баренцева моря 11 туристов. При этом у него не было законных оснований и необходимых документов для управления маломерным судном в коммерческих целях, отсутствовала лицензия на перевозку пассажиров, да и сам транспорт не прошёл регистрацию для использования в коммерческих целях и техническое освидетельствование. В результате поездки произошёл крен, судно опрокинулось. Мужчина полностью признал свою вину. Уголовное скоро направят в суд для рассмотрения по существу.

В Мурманском арктическом университете обсудили строительство нового кампуса мирового уровня. Проект реализовывается по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Марафон Кандалакша – Полярные Зори считается уникальным для России. Это не привычная трасса – лыжня по кругу, а полноценное путешествие на лыжах «из точки в точку». 51 километр преодолевали именитые спортсмены и любители. Как прошёл марафон из Кандалакши в Полярные Зори смотрите в нашем сюжете.

Театр - это всегда интересные спектакли, постановки и фестивали. Здесь зрители видят только итог колоссальной работы режиссёров, артистов, гримёров, декораторов, костюмеров, осветителей и музыкантов. Анастасия Кочурова заглянула за кулисы, чтобы узнать, как создаётся большое искусство…