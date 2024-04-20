Пёстрая семидневка: мультимодальному порту для перевалки белорусских грузов в Мурманске быть, 30 аварийных домов в областном центре снесут, а вот подозреваемому в покушении на губернатора Александру Быданову меру пресечения не изменили

В Мурманске открыли центр военно-спортивной подготовки «Воин». Опытные инструкторы здесь будут обучатся детей стрелять из оружия, реанимировать пострадавших, управлять дронами и многое другое.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней.

А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии - Ирина Андреева, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска; Маргарита Сапрыкина, хореограф-постановщик студии танца «K-HOUSE», и Виктория Власова, руководитель студии танца «K-HOUSE».

В Мурманской области началась подготовка строительства мультимодального порта для перевалки белорусских грузов. Об этом на переговорах в Москве с председателем правительства России Михаилом Мишустиным сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Головченко отметил, что Россия и Белоруссия интенсивно взаимодействуют в транспортно-логистической сфере. «Выстроены схемы доставки продукции с использованием российских портов северо-западного региона. Задействуем маршруты международного коридора Север-Юг», - рассказал он. Напомним, ранее Литва и Латвия в рамках санкций Запада прекратили транзит белорусских грузов. Минск и Москва подписали два базовых соглашения о перевалке нефтепродуктов и внешнеторговых грузов, это в первую очередь калийные, азотные удобрения, продукция металлургии и деревообработки. В Минске сообщали, что для обработки белорусского экспортного груза в настоящее время задействовано около 20 российских портов. Сообщалось, что Белоруссия рассматривает возможность строительства собственного порта под Санкт-Петербургом, а также строительство или аренду портовых мощностей в Мурманской области.

Лётчики-истребители Северного флота отработали боевые маневры в небе Заполярья. Одним из элементов, стали элементы воздушного боя в облаках. Предварительное наведение самолётов на цель осуществлялось с земли, далее лётчики работали с помощью бортовой авионики. Полеты проходили в дневное, вечернее и ночное время в сложных метеоусловиях Крайнего Севера, что требует особого уровня подготовки. В учениях приняли участие и новобранцы. Используя боевые возможности самолёта, они совершенствовали свои навыки в наведении авиационного вооружения на цель и перехвате самолёта условного противника. После выполнения полётных заданий истребители вернулись на аэродром постоянного базирования Североморск-3.

В Печенгском округе военнослужащие береговых войск Северного флота провели учения по ведению современного боя. Они тренировались стрелять из гранатометов, автоматов, пулемётов, а также управлению беспилотными летательными средствами.

В Мурманске открыли центр военно-спортивной подготовки «Воин». Опытные инструкторы здесь будут обучатся детей стрелять из оружия, реанимировать пострадавших, управлять дронами и многое другое.

В Мурманске начался снос аварийных домов по улице Карла Либкнехта. Первый в списке – дом №22. Всего в рамках стратегического плана «На Севере – жить» по поручению губернатора в этом году запланирован демонтаж 30 аварийных домов. Снос затронет здания во всех округах областного центра. В районе улиц Мохнаткина Пахта, Бредова, Загородной и Капустина, 6-й Комсомольской Батареи. На Жилстрое и улицах Первомайской и Пригородной, Бондарной, в микрорайоне Абрам-Мыс. На Больничном городке и улицах Карла Либкнехта и Профсоюзов.

В марте инфляция в Мурманской области ускорилась и составила 9,3%. Цены закономерно подросли в основном из-за увеличения затрат производителей некоторых товаров, а также высокой потребительской активности. Цены на продукты в марте в годовом сопоставлении росли быстрее, чем в предыдущем месяце. Ускорение произошло в основном за счёт динамики цен на овощи. Кроме того, увеличились темпы прироста цен на молочную продукцию из-за роста издержек производителей на логистику и оплату труда. Стали быстрее расти цены на непродовольственные товары. В регионе оставался высоким и превышал предложение спрос потребителей на импортные автомобили с пробегом. Это привело к ускорению годового роста стоимости подержанных иномарок.

В Мурманском арктическом университете состоялся День открытых дверей – время, когда будущие студенты и их родители могут узнать всё необходимое о выбранной специальности, задать необходимые вопросы. В МАУ подвели итоги проекта арктической фудтех-школы.

Подозреваемый в покушении на губернатора Александр Быданов попытался обжаловать меру пресечения Кировского городского суда в виде заключения под стражу на два месяца. Защитник Быданова просил суд отменить постановление, учесть, в том числе состояние здоровья подозреваемого, который при задержании получил пулевое ранение, а такт же наличие малолетних детей и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Но апелляционный суд решение коллег изменять не стал, не найдя для смягчения веских оснований.

В Кировске сотрудники регионального УФСБ России задержали двух девушек, которых подозревают в торговле запрещенными препаратами. По версии правоохранителей, предполагаемые нарушительницы закона перевозили и хранили почти 400 граммов метилэфедрона.

Партию из 15 тысяч банок печени треки, сделанной в кустарных условиях, обнаружили мурманские пограничники в областном центре. Судя по кадрам, в цехах, где производили консервы, не сильно заботились о санитарных нормах, сопроводительных документах и качестве. По информации сотрудников погрануправления, изъятая рыбная продукция выпущена из низкосортного пищевого сырья с признаками видовой подмены в составе. Тем не менее предварительная стоимость партии превышает 7 миллионов рублей. Консервы должны были поставить в другие регионы для реализации в торговых сетях и специализированных магазинах. В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На уходящей недели во всём мире отмечали День голоса. Этот необычный, но очень важный праздник в нашей стране отмечают с 2006 года. Но кого надо поздравлять? Мы считаем, что в первую очередь врачей, которые работают с нашими голосовыми связками. Они помогают их беречь, лечить и правильно использовать.

Работать в туризме сегодня престижно и перспективно. Это направление, которое за последние годы получило большое развитие и сейчас в наш регион приезжает серьёзный поток довольных путешественников. Но сфера нуждается в новых кадрах, молодых и активных. И для их поиска в Мурманске организовали ярмарку вакансий.

Фотоловушка Лапландского заповедника запечатлела интересный эпизод из жизни северных оленей. Недавно видеокамера запечатлела стадо оленей, бегущих с языком наперевес. И это не злобный зомби-вирус их настиг, а животные всего лишь решили охладиться. Даже зимой оленям может быть жарко из-за тёплой шерсти. И пробежаться с высунутым языком для них - отличный способ остудить организм.