Пёстрая семидневка: о ходе призывной кампании, премии «Золотой Трезини» и старте третьего сезона комедийно-познавательного проекта Росгвардии «Проверка на прочность»

Из Мурманска для прохождения службы в Вооружённых Силах РФ отправили первых 30 призывников. Группа отбыла в одну из войсковых частей Западного военного округа. Всех новобранцев обеспечивают банковскими и персональными электронными картами, комплектом формы одежды, а также средствами личной гигиены.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! С обзором самых заметных событий в студии - Александра Ретунская. А помогут нам расширить палитру новостей и мнений гости программы Юрий Мананков, учитель ОБЖ Мурманского политехнического лицея, и Дмитрий Мананков, заместитель директора по АХР Мурманского политехнического лицея. А также Татьяна Печкарева, председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействую с общественными организациями и молодёжной политике г. Мурманск, и Александра Сотникова, врач детский гастроэнтеролог КДЦ МОКБ им. Баяндина.

Из Мурманска для прохождения службы в Вооружённых Силах РФ отправили первых 30 призывников. Группа отбыла в одну из войсковых частей Западного военного округа. Всех новобранцев обеспечивают банковскими и персональными электронными картами, комплектом формы одежды, а также средствами личной гигиены. Осенний призыв проводится в четырёх субъектах Российской Федерации, где дислоцированы войска и силы Северного флота, – в Мурманской и Архангельской областях, Республике Коми и Ненецком автономном округе. Кампания продлится до 31 декабря.

В рамках осеннего призыва на Северный флот прибыла первая команда призывников из Республики Коми. Как прошла приёмно-техническая комиссия, медицинское освидетельствование и какие первые отзывы новобранцев? Смотрите в нашем материале…

В столице Заполярья состоялась первая игра клуба весёлых и находчивых за кубок губернатора Мурманской области…

«ЛизаАлерт» - так называется некоммерческая поисково-спасательная волонтёрская организация по поиску пропавших людей, которая действует по всей стране. В Мурманск приехал опытный координатор отряда Руслан Исксанов, чтобы поделиться с северянами поисковыми методиками…

В Мурманске вновь стартовал конкурс «Студент года». В 22-й раз он собрал талантливую и амбициозную молодежь, готовую побороться за титул лучшего студента нашего города. Какие они - студенты 2022 года, узнаете прямо сейчас…

В соцсетях немало обсуждений вызвал ремонт привокзальной площади в Мурманске. Северяне отмечали, что начали поздно, работы мешают и пешеходам, и автомобилистам, а ещё парковку представители РЖД планируют сделать платной. Нам удалось получить комментарий представителей компании. Несмотря на многочисленные переживания северян из-за ремонта территории, паниковать ещё рано. Как сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги, там действительно ведут работы по благоустройству. Рабочие заменяют бордюрный камень, асфальт и неисправный участок канализации. Все работы должны завершиться до конца года. Однако, будет ли на этом месте платная парковка, решение пока не принято.

Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела имущественных отношений и муниципального контроля администрации города Полярные Зори. Он подозревается в коррупции. По версии следствия чиновник за взятку в 200 тысяч рублей обещал одному из предпринимателей снизить выкупную стоимость недвижимости и сопровождать сделку. Но бизнесмен обратился в правоохранительные органы. Подозреваемого задержали в момент получения денежных средств. Расследование уголовного дела продолжается.

На территории Мурманской области увеличился уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. Для этого времени года такой всплеск считается характерным. Об эпидемии того же гриппа говорить рано, пока что в регионе за прошлую неделю выявлен только один заболевший. Не стоит забывать, что в области идёт прививочная кампания. Вакцинацию прошли уже 160 тысяч человек. Прежде всего она необходима людям из группы риска – это пенсионеры, дети, люди с хроническими заболеваниями.

Лучший подарок - подарок, сделанный своими руками. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» в этом тоже убедилась. Как создаются скандинавские гномы, смотрите в сюжете Анны Шинкаренко…

Арт-пространство «Контейнер-холл» в Мурманске получило архитектурную премию «Золотой Трезини». В этом году участниками конкурса стали 1123 проекта из 74 стран мира от Индии до Франции. Урбанистическое здание из Мурманска дошло до финала и получило диплом. Мурманский «Контейнер-холл» стал первым в номинации «Лучший реализованный проект креативного пространства». Премия «Золотой Трезини» присуждается за выдающиеся заслуги в области архитектуры и искусства. Церемония награждение состоялась в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. «Контейнер-холл» – это уникальное для нашей области молодёжное пространство, которое состоит из морских контейнеров, составленных в единое двухэтажное помещение с переходами, у каждого блока – свои функции. Здесь есть - галерея, творческие мастерские, административный и волонтёрский корпуса, амфитеатр для просмотра кино, театральных постановок и выступлений.

Самый сильный человек в мире против военнослужащей Росгвардии. Кто сильнее? Кто выносливее и кто готов идти до конца? Отважные мурманчане стали героями третьего сезона комедийно-познавательного проекта Росгвардии «Проверка на прочность»…