Пёстрая семидневка: в Москве успешно прошли Дни Мурманской области в СФ, а в регионе проходит вакцинация против гриппа, завершили прокат велосипедов и самокатов, вытаскивают из холодной воды земляков, попавших в беду

В Ловозере открыли современный комплекс придорожного сервиса, реализованный совместно с Корпорацией развития Мурманской области. Объём софинансирования от региона составил 50% стоимости проекта…

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней.

А расширить информационные рамки нам помогут гость студии: Наталия Соколова, волонтёр «Север Z Eдин» и Татьяна Абрамова, руководитель музейно-выставочного центра ГУ МЧС России по Мурманской области.

На этой неделе в Москве прошли Дни Мурманской области в Совете Федерации, в ходе которых состоялась рабочая встреча Валентины Матвиенко и Андрея Чибиса…

58 солдат Красной Армии – таков результат поискового сезона в Мурманской области за текущий год. Останки воинов, героев Великой Отечественной войны предали земле в Долине Славы…

По городу детства и страницам собственных воспоминаний смогла прогуляться жительница Санкт-Петербурга. Дочь помощника капитана, который в годы Великой Отечественной войны служил в Полярном, спустя много лет вернулась в родные края…

Представили Полярный на слёте молодежи городов воинской славы. Гимназисты вернулись из Чечни, где принимали участие в игре «В единстве наша сила»…

Новая партия буржуек отправилась из Североморска на передовую. Печи были изготовлены мастерами АО «Мурманэнергосбыт» с учётом пожеланий наших бойцов.

Теплоэнергетики пообещали мурманчанам завершить все земляные работы на местах проведения ремонта тепловых сетей в городе до конца октября. Работы сейчас ведутся на 14 объектах…

В Ловозере открыли современный комплекс придорожного сервиса, реализованный совместно с Корпорацией развития Мурманской области. Объём софинансирования от региона составил 50% стоимости проекта…

В Мурманске закрывается на зиму прокат велосипедов и самокатов. На улице города станции вернут весной 2024 года. С 9 октября подрядные организации ограничили доступ к прокату велосипедов и самокатов – электронные системы бронирования отключены. Это связано с ухудшением погодных условий и обеспечением безопасности для тех, кто выбирает для передвижения по городу двухколесный транспорт. В ближайшее время станции проката велосипедов будут демонтированы и убраны на склад. Напомним, в столице Кольского Заполярья работали 30 станций проката, организованные Центром городского развития совместно с региональными компаниями. В этом сезоне средства индивидуальной мобильности северяне брали в аренду почти 57 тысяч раз. Среднее время аренды в летние месяцы составило 15 минут. Чаще всего этот транспорт был востребован по пятницам, субботам и воскресеньям.

Более 135 тысяч жителей Мурманской области уже вакцинировались против сезонного гриппа, из них 38 тысяч – дети. Всего в этом эпидсезон в регионе планируется привить против гриппа 384581 жителя. В настоящее время выполнено 35% от плана. Врачи настоятельно рекомендуют пройти вакцинацию детям; беременным женщинам; лицам, подлежащим призыву на военную службу; лицам, страдающим хроническими заболеваниями, особенно с заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, повышенным весом. Сделать прививку так же следует людям старше 55 лет, студентам, медицинским работникам и работникам системы образования. Пройти бесплатную вакцинацию можно в своей поликлинике. Кроме того, в Мурманске работают выездные прививочные пункты – в ТЦ «Мурманск Молл» на проспекте Ленина, 32 и ТРК «Плазма» - на улице Рогозерской, 4. Сделать там прививку можно без предварительной записи каждую субботу и воскресенье - с 12.00 до 18.00.

В Мурманской области стартовал фестиваль модельных библиотек. В течение двух дней представители этих учреждений будут делиться своими достижениями и обмениваться опытом.

В необычную ситуацию попала северянка, которая выпала из лодки в воду, но самостоятельно не смогла и забраться в неё обратно, и выйти на берег. На сообщение о случившемся в районе Апатитов незамедлительно отреагировали спасатели. Специалисты, несмотря на тёмное время суток, довольно быстро обнаружили пострадавшую и передали её бригаде апатитских медиков, оперативно прибывших к месту проведения спасательных работ. Подробностей этого происшествия не раскрывают, но женщина на момент записи видео была в сознании, говорила с трудом, вероятно, от сильного переохлаждения. Скорее всего, в экстренные службы о происшествии сообщил её муж.

А в Териберке в беду попали двое рыбаков, вышедших в море на надувной лодке. Скорее всего, на промысел они пошли, игнорируя предупреждения МЧС о неблагоприятных погодных условиях. Как результат, маломерное судно перевернулось. Мужчины, сумели вскарабкаться на лодку и ждали спасения, дрейфуя рядом с берегом. К слову, ограничения на выход в море для такого типа судов в районе Териберки и Ура-Губы было объявлено по 13 октября.

Чуть похолодало и к людям из леса в поисках еды начали выходить животные. Так, в Никеле в районе плавильного цеха встретили лису. Местные жители не оставили плутовку без угощения, впрочем, сделали это зря. Эксперты категоричны – подкармливать диких животных нельзя. Агрессивно вести себя и нападать на человека лиса, конечно, вряд ли будет, но бед доставить может. Речь, прежде всего, о заболеваниях, которые переносят жители леса.