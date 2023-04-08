Пёстрое начало апреля: в Мурманск приехали врачи из Беларуси, дрейфующую полярную станцию от Северного полюса отделяют всего 220 км, а Финляндия вступила в НАТО

Неделя на сборы: александровцы в сжатые сроки собрали средства на приобретение машины для нужд СВО. Прямо сейчас «буханка» под управлением участника СВО движется на фронт выполнять боевые задачи…

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий уходящих дней.

А расширить информационные рамки нашего обзора помогут гости программы: Ирина Горбатенко, участница Мурманского лыжного марафона; Наталия Евтушенко, детский врач-офтальмолог Консультативного центра МОКБ им. П.А. Баяндина; Дарья Пушкарева, и.о. главного врача Детской областной больницы и Андрей Пахомов, хирург Детской областной больницы.

Но обо всём по порядку.

В Североморск прибыл новый фрегат «Адмирал Головко». В Баренцевом море корабль продолжит программу заводских ходовых и государственных испытаний, в том числе проведёт проверку вооружения. Как отметил командир корабля Андрей Славин, «фрегат во время межфлотского перехода, показал отличную мореходность и маневренные качества. Командир фрегата также подчеркнул, что «третий корабль серии отличается от своих предшественников модернизированной техникой, у него улучшены характеристики и по оружию, и по ходовым качествам». Ранее фрегат провёл часть испытаний в Балтийском море. После успешного завершения программы «Адмирал Головко» войдёт в состав соединения ракетных кораблей Северного флота, где уже служат два его предшественника - фрегаты «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов», построенные на судостроительном заводе «Северная верфь»...

Неделя на сборы: александровцы в сжатые сроки собрали средства на приобретение машины для нужд СВО. Прямо сейчас «буханка» под управлением участника СВО движется на фронт выполнять боевые задачи…

Экспедиция «Северный полюс-41» на протяжении шести месяцев успешно дрейфует в высоких широтах Северного Ледовитого океана. От точки старта полярная станция преодолела почти 800 км. А от географического полюса её отделяет около 220 км. Впервые в истории дрейфующих полярных станций экспедиция проходит на ледостойкой платформы «Северный полюс» - уникальном научно-исследовательском судне, которое обладает функционалом научно-исследовательского центра. Учёные уже собрали обширный массив научных данных о состоянии природной среды и изменениях, происходящих в высокоширотной Арктике, которые будут анализироваться на Большой земле. Полярники также выполняют блок оперативных метеонаблюдений и аэрологическое зондирование атмосферы. Данные ежесуточно передаются в Росгидромет. Они имеют большое практическое значение, так как экспедиция «Северный полюс-41» в настоящее время единственный источник метеоинформации на огромную часть Северного Ледовитого океана. Часть информации также уже используется специалистами для подготовки ледовых прогнозов для обеспечения навигации по трассе Северного морского пути. Основная ротация экспедиционного состава и доставка грузов запланирована на август. Она будет проходить с использованием научно-экспедиционного судна. В апреле планируется провести частичную ротацию. Вертолётами к месту дрейфа планируется доставить десять полярников. В том числе, шесть членов экипажа и четыре научных специалиста.

Министр иностранных дел Финляндии в штаб-квартире НАТО подписал документ о вступлении страны в Североатлантический альянс. Сообщает ТАСС. Указанный документ будет передан представителям властей США. После этого республика станет полноправным членом альянса. Глава финского внешнеполитического ведомства назвал момент подписания «историческим». Республика станет 31-м членом блока. Финляндия подала заявку в НАТО вместе со Швецией в мае 2022 года, но вступление королевства продолжает блокировать Турция, поскольку Стокгольм до сих пор не выполнил всех требований Анкары по выдаче курдских беженцев, обвиняемых в Турции в терроризме. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет вынуждена принять контрмеры на вступление Финляндии в НАТО. Военные будут внимательно наблюдать, что будет происходить у соседей, как Североатлантический блок будет эксплуатировать территории в плане размещения там оружия, систем, инфраструктуры. Жителям Мурманской области не нужно напоминать, что страна Суоми и наш регион имеют довольно протяжённую границу.

«Для тех, кто знает толк в снеге» – в Мурманске в рамках Праздника Севера состоялся первый Кубок Мурманской области по юкигассен. Команды сразились в снежной битве на территории Долины Уюта.

1 апреля в Мончегорске веселились жители и гости города на вечеринке «Nord beach Party 2023» в рамках «Imandra Fest». Участники из всей области собрались на пляже Лумболки, который на один день превратился в тропический рай. Продолжит тему Анна Шинкаренко…

В Мурманск приехали врачи из Беларуси. Специалисты в течение недели будут изучать работу нашей медицины, делиться собственным опытом. Одна из встреч прошла в операционной торакальной хирургии…

Отряд кораблей Северного флота, в составе фрегата «Адмирал Горшков» и среднего морского танкера «Кама», выполняющий задачи дальнего похода, совершил деловой заход в порт Джидда Саудовской Аравии. В период стоянки в порту корабли пополнят запасы топлива, пресной воды и продовольствия. Для личного состава запланирована культурная программа. Ранее корабли ВМФ России совершали заходы в порты Королевства около 10 лет назад. Напомним, отряд кораблей Северного флота вышел в поход из Североморска в январе этого года. За это время он принял участие в двух международных военно-морских учениях в акватории Индийского океана и Аравийского моря, прошёл около 21 тысячи морских миль. Североморцы дважды пересекли экватор.

День неонатолога отметили в Мурманске. Министр здравоохранения посетил мурманский перинатальный центр, поздравил врачей с профессиональным праздником и обсудил результаты работы центра и выслушал пожелания для его более эффективной работы…

В Госдуму внесли законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая за счёт сокращения новогодних праздников. Об этом сообщает ТАСС. Документ предусматривает перенос на май четырёх новогодних выходных. Если законопроект будет принят оперативно, то уже в 2023 году россияне смогут отдохнуть с 29 апреля по 9 мая. «А в следующем году и дальше январские праздники будут с 1 по 3 января, плюс Рождество (7 января). Регионы и сейчас могут добавлять выходные к майским праздникам по собственной инициативе, но не пользуются этой возможностью.

Прокуратура Мурманской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего Степана Фурмана. По версии следствия, в 1994 году после проведения процедуры, основанной на криминальных традициях, подозреваемый был объявлен так называемым «вором в законе». На протяжении длительного периода времени он лично или посредством лиц, придерживающихся криминальной идеологии, управлял преступными элементами, действовавшими на территории Мурманской области. Фурман также производил назначения на нижестоящие уровни преступной иерархии, организовывал сбор денежных средств на нужды криминального мира, разрешал спорные ситуации среди лиц, поддерживавших криминальную субкультуру, применял к ним меры дисциплинарной ответственности. Поскольку обвиняемый скрылся от правоохранительных органов, он был объявлен в розыск. В июне 2021 года в связи с установлением его местонахождения на территории Португалии Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в компетентные органы данного государства запрос о выдаче обвиняемого. В результате удалось добиться решения о его выдаче. После процедуры экстрадиции он был заключён под стражу. Уголовное дело направлено в Мурманский областной суд для рассмотрения по существу.

Ежегодно 6 апреля свой профессиональный праздник отмечают органы предварительного следствия МВД России. Ровно 60 лет минуло с начала работы предварительного следствия в системе МВД СССР. Спустя годы работы суть и задачи профессии остаются неизменными – следователь должен найти правду и установить преступника…