Пёстрый мир, в котором мы живём: две сестры-долгожительницы празднуют 100-летие, трёх павлинов отправляют на пенсию и картину Рубенса продают за 35 млн долларовВ Мурманске 29 января на площади Пять Углов состоится традиционное народное гуляние «Здравствуй, солнце!»
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.01.23 13:35

Пёстрый мир, в котором мы живём: две сестры-долгожительницы празднуют 100-летие, трёх павлинов отправляют на пенсию и картину Рубенса продают за 35 млн долларов

Нидерландские студенты построили планетоход для изучения Антарктиды. Он работает на электричестве и способен выдерживать низкие температуры.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Мария Рябенкова.

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