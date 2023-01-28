Пёстрый мир, в котором мы живём: две сестры-долгожительницы празднуют 100-летие, трёх павлинов отправляют на пенсию и картину Рубенса продают за 35 млн долларов

Нидерландские студенты построили планетоход для изучения Антарктиды. Он работает на электричестве и способен выдерживать низкие температуры.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Мария Рябенкова.

В Италии две сестры-долгожительницы празднуют 100-й день рождения. Поздравить их пришли десятки родственников.

Учащиеся в США в основном предпочитают пропускать школьные обеды, поскольку они представляют собой - разогретые полуфабрикаты. Но в Калифорнии решили полностью изменить подход к питанию в школах.

Армянский музыкальный инструмент дудук практически не менялся на протяжении сотен и даже тысяч лет. Изготовленный из выносливого абрикосового дерева, он – национальная гордость Армении. Как его делают сегодня – давайте посмотрим.

Нидерландские студенты построили планетоход для изучения Антарктиды. Он работает на электричестве и способен выдерживать низкие температуры.

Популяция галапагосской сухопутной игуаны на острове Фернандина выросла до 46 тысяч особей. Это пойдёт на пользу всей экосистеме.

В Таиланде владельцы слоновьих ферм закупают новых животных, чтобы удовлетворить спрос туристов. Сейчас их становится больше, поскольку недавно открылись китайские границы.

В Нью-Йорке при кафедральном соборе Иоанна Богослова 21 год прожили три павлина, подаренные школьниками. Теперь птиц хотят отпустить на пенсию, чтобы они провели спокойную старость под присмотром специалистов.

В Париже в рамках Недели высокой моды свою коллекцию представил дом «Chanel». Его модели выплыли на подиум в гигантских фигурах животных. Давайте посмотрим.

Необычную коллекцию выставили на онлайн-аукцион «Christie's». Это гардероб парижанки, которая дружила с именитыми кутюрье и вела гламурную жизнь. В него входят наряды, созданные Ивом Сен-Лораном, Юбером де Живанши и Карлом Лагерфельдом.

На аукцион в Нью-Йорке выставят ценные предметы одежды знаменитостей. В числе лотов вечернее платье принцессы Дианы и майка американского баскетболиста Леброна Джеймса.

На аукцион в Нью-Йорке выставят картину Рубенса с библейским сюжетом. За неё рассчитывают выручить до 35 миллионов долларов.