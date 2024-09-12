Пётр Конюхов и Наталья Зонтова: о том, как получают образование в исправительном учреждении

Вы знали, что учёба в возможна и в местах заключения? Причём, на всех уровнях. Именно это право закреплено Конституцией России. И даже приговор не является препятствием к получению образования в колонии.

Осужденные получают аттестаты об основном общем и среднем общем образовании без отметок о том, что они обучались в школе при исправительном учреждении, а сведения об аттестатах вносятся в федеральную базу.

Новый учебный год начался торжественными линейками в семи учреждениях УФСИН России по Мурманской области. В этом учебном году уроки в современных, обновленных к началу учебного года помещениях вечерней школы прошли для 69 взрослых школьников.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Пётр Анатольевич Конюхов, врио директора профессионального образовательного учреждения №26 при ИК-18 УФСИН России по Мурманской области, и Наталья Анатольевна Зонтова, директор «Вечерней (сменной) общеобразовательной школы №18», осуществляющей образовательную деятельность на территории исправительных учреждений регионального УФСИН (относятся к Министерству образования и науки Мурманской области), рассказывают о том, как прошло начало нового учебного года и как организован процесс обучения в специфическом учреждении образования.