«Пётр Великий» разбил хоккеистов «Бастиона» на их же поле

Продолжаются хоккейные встречи в рамках нового сезона Северной военной хоккейной лиги. Борьбу военнослужащие ведут за главный приз – кубок командующего Северным флотом. В городе воинской славы Полярном встретились команды третьего дивизиона «Пётр Великий» и хозяева арены - «Бастион».

Хоккейная баталия на арене Полярного для хозяев поля началась удачно: первую шайбу в ворота «Петра Великого» забил «Бастион». Однако дальше фортуна перешла на сторону клуба из Североморска.

Антон Клёва, капитан хоккейной команды «Пётр Великий», г. Североморск: «Спасибо хозяевам площадки. Всё, что планировали, сделали: победа осталась за нами!».

Трибуны ликовали: даже немногочисленные болельщики-североморцы, казалось, задавали игре определённый темп. Со счётом 7:5 «Пётр Великий» одержал победу над командой из Полярного.

Игорь Пугачевский, капитан хоккейной команды «Бастион», г. Полярный: «Не хватило чутья, игрового мастерства, я думаю, но ничего, будем над этим работать, стараться, тренироваться и показывать хорошие результаты».

До апреля такие встречи в Северной военной Лиге будут регулярными, но пока сложно определить сильнейшие команды сезона.

Напомним, что в этом году, наконец-то, удалось сыграть финальный матч Лиги сезона 2019-2020. Кубок достался хоккеистам из клуба «Гроза».