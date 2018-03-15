«Петра Порошенко из Крыма выгнали пинками» - читаем «Вечёрку»

Чем порадуют журналисты «Вечернего Мурманска» своих читателей завтра, уже сегодня знают на «Артик-ТВ».

Уже в это воскресенье мурманчанам предстоит не только избрать президента страны, но и определиться с тем, как будет выглядеть наш родной город. 18 марта пройдёт рейтинговое голосование за проекты благоустройства общественных территорий областного центра. А кроме того, на избирательных участках можно будет поучаствовать в конкурсах селфи. Обо всем, что ждет нас в День Больших выборов, читайте в завтрашнем номере «Вечернего Мурманска».

Не каждому дипломату за его карьеру выпадает такое событие – ликвидация собственного места работы. Мурманчанину Сергею Клюшеву довелось участвовать в ликвидации Генконсульства России в Симферополе, в котором он вместе с коллегами встретил крымскую весну в марте 2014-го. О том, что же происходило в Крыму накануне, читайте в статье под заголовком «Петра Порошенко из Крыма выгнали пинками».

Совсем скоро начнётся наш традиционный Праздник Севера. А знаете ли вы, что он родился в прямом смысле слова в коридоре? И кстати, на первом же Празднике Севера у победителя пропало наградное ружьё. О самых интересных и необычных фактах из истории Праздника Севера читайте в свежем номере газеты «Вечерний Мурманск».

«Как же они умудряются не падать?» – при виде людей на ходулях именно такой вопрос первым делом приходит в голову. А потом уже возникают другие вопросы - долго ли учились, куда там крепятся ноги, тяжело ли это… Обо всех премудростях этого необычного способа передвижения читателям «Вечёрки» рассказывает мастер Галина Спирина.