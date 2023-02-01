Певица из Владивостока Ляля Алексакова завершила сьёмки клипа в Кольском Заполярье

Девушка со своей командой приехала в Мурманскую область, чтобы снять клип о севере. Это был не просто порыв души, а съёмки в рамках проекта «7 чудес с Лялей Алексаковой», где девушка ездит по регионам и знакомится с их красотами.

Путешествие продлится ни один год, признаётся певица. По итогу посещения каждого региона будет написана песня и клип.

В Заполярье съёмки проводили под Мурманском и в Териберке. Артистка и её команда остались под большим впечатлением от увиденного.