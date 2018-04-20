Певица Виктория Дайнеко выходит в радиоэфир «Рекорд Мурманска»

В эту субботу, 21 апреля, «МЕГА Кружка» отметит свой день рождения. Гостей праздника ждёт развлекательная программа и выступление популярной певицы Виктории Дайнеко.

Праздник помогает организовать коллектив радиостанции «Рекорд Мурманск», с которой у ресторана уже сложились не только партнёрские, но и дружественные отношения. Именно поэтому 21 апреля с 22.00 до 23.00 на 102FM будет организовано прямое включение, во время которого Виктория Дайнеко даст радиоведущим интервью и ответит на вопросы слушателей.

Все подробности о предстоящем событии можно узнать в сообществе радиостанции в социальной сети «ВКонтакте»» или веб-ресурсе сети ресторанов «Кружка», так же на сайте можно приобрести билеты на концерт популярной певицы.