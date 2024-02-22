Певица Юта выступила в госпитале Северного флота

Концерт проходил в рамках благотворительного тура «За Жизнь», с которым заслуженная артистка России Юта приехала в Мурманскую область.

Зал клуба госпиталя был заполнен до отказа. Послушать Юту пришли как военнослужащие, проходящие здесь лечение, в том числе участники специальной военной операции, так и медицинский персонал.

Певица исполнила известные широкой публике авторские патриотические песни, многие из которых стали хитами, а также работы из своего нового репертуара.

После концерта певица пообщалась со зрителями и сфотографировалась с ними на память.

В Североморске так же состоялся её большой концерт, приуроченный ко Дню защитника Отечества.

Юта, заслуженная артистка России: «Мы много концертов дали в госпиталях для ребят… Этим и должен заниматься артист».