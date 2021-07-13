ПФР начинает рассылку заявлений на выплаты школьникам

Родители, зарегистрированные на портале «Госулуги», начали получать уведомления о заполненных заявлениях на выплаты школьникам в размере 10 тысяч рублей.

Чтобы получить 10 тысяч рублей родителям остаётся только подтвердить актуальность данных.

Екатерина Горя, заместитель начальника отдела назначения Отделения ПФР по Мурманской области: «Выплату получат дети шести лет, рожденные не раньше октября, а также дети, которым на момент выхода указа не было 18 лет. Вторая группа - инвалиды в возрасте от 18 до 23 лет, получающие образование по подпрограмм».

Так как выплата носит разовый характер, счёт и платёжная система значения не имеют, подойдёт любой банк. Помимо портала «Госуслуги» заявления также будут приниматься во всех клиентских службах Пенсионного фонда России.

Такая поддержка для многих – весома, а некоторые считаю сумму незначительной. Журналисты «Арктик-ТВ» провели опрос среди горожан и узнали, можно ли на 10 тысяч рублей, которые начнут поступать с 16 августа, собрать ребёнка в школу:

- У нас есть дочь, мне кажется, что не хватит.

- Это только на цветы.

По данным Росстата, в прошлом году стандартный набор первоклассника обошёлся родителям в среднем в 23 тысячи рублей. Но в зависимости от региона эта сумма может варьироваться.