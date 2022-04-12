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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.04.22 19:30

ПФР ускорился!

Жители России, которые выходят на пенсию в этом году, получают первую выплату назначенной пенсии в два раза быстрее. Соответствующие правила действуют с января.

Согласно им, первая пенсия перечисляется пенсионеру в течение 7 рабочих дней вместо прежних 15, действовавших до 2022 года. Указанный срок считается со дня принятия решения о назначении, но не ранее наступления права. Нововведение касается не только случаев, когда пенсия оформляется впервые, но и, например, продолжения выплаты при постановке пенсионного дела на учёт в связи со сменой пенсионером места жительства.

Это значит, что при переезде в другой населенный пункт, пенсионер теперь оперативнее начинает получать выплаты по новому месту жительства. Сокращение срока выплаты первой пенсии реализована как одна из мер по повышению качества обслуживания граждан.

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Последние комментарии

Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
Интересно: установка стелы входит в статут присвоения звания городу или это отдельно, за городские деньги? Вот в Мурманске установили стелу и криво и не к месту и спустя много лет за деньги города...
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер
10.04.22 00:14
Может всё из-за того, что на пути к школе воздвигли памятник спиной к школе, а ликом на запад?
Комментарий к новости:В Мурманске продолжается реконструкция здания одного из старейших образовательных учреждений областного центра – школы №1
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