ПФР ускорился!

Жители России, которые выходят на пенсию в этом году, получают первую выплату назначенной пенсии в два раза быстрее. Соответствующие правила действуют с января.

Согласно им, первая пенсия перечисляется пенсионеру в течение 7 рабочих дней вместо прежних 15, действовавших до 2022 года. Указанный срок считается со дня принятия решения о назначении, но не ранее наступления права. Нововведение касается не только случаев, когда пенсия оформляется впервые, но и, например, продолжения выплаты при постановке пенсионного дела на учёт в связи со сменой пенсионером места жительства.

Это значит, что при переезде в другой населенный пункт, пенсионер теперь оперативнее начинает получать выплаты по новому месту жительства. Сокращение срока выплаты первой пенсии реализована как одна из мер по повышению качества обслуживания граждан.