Пикап с грузом от мурманчан отправится в зону СВО к бойцам 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота

Василий Епанчинцев: «Это не первый мой опыт передачи. Раньше с Народным фронтом сотрудничали и передавали разную благотворительную помощь. … Восстановили машину до нормальных нормативов».

Надёжный тыл – это не только когда тебя ждут родные, но и когда по зову сердца люди объединяются для помощи бойцам на передовой СВО.

В Заполярье помогают все, кто чем может: подростки плетут маскировочные сети, люди старшего поколения вяжут тёплую одежду для бойцов, северянки собирают провизию.

А один из мурманчан решил отправить в зону проведения специальной военной операции автомобиль и обратился к депутатам горсовета.

Василий Епанчинцев: «Это не первый мой опыт передачи. Раньше с Народным фронтом сотрудничали и передавали разную благотворительную помощь. … Восстановили машину до нормальных нормативов».

Пикап, сделанный на базе отечественной «Нивы», отправится к бойцам 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота.

Артём Кузьмин, депутат Совета депутатов города Мурманска: «На самом деле, этот автомобиль готовился для передачи уже очень давно … Наши бойцы очень нуждаются в такой технике в зоне СВО».

К легендарным «Белым медведям» автомобиль доставят в течение недели. Однако, это, конечно, не всё. «Нива» отправится полностью загруженная гуманитарной помощью для бойцов от жителей Мурманской области.

Виталий Егоров, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Грузы разные. Тут и массети, и продовольствие».

Василий Епанчинцев: «Хочется как-то поучаствовать, хоть не там - на передовой … Помогаю по мере возможностей».

Машина уже доставлена в посёлок Спутник. Оттуда она отправится за ленточку, к нашим бойцам.

Объединение стольких людей всегда приносит свои плоды. А добрые дела не остаются без внимания. Участники СВО регулярно записывают видеоблагодарности за оказанную поддержку.