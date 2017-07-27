Пимовцы приглашают земляков с макулатурой в гости

Экологическая организация «Природа и молодёжь» анонсируют акцию по сбору макулатуры. Активисты-экологи в очередной раз объявляют о приёме старых, книг, бумаг, в том числе глянцевой или офисной, тетрадей и картона.

Обычно пимовцы собирают от 2 до 4 тонн макулатуры в месяц, а сейчас участники общественной организации делают ремонт в подсобном помещении, поэтому мешки с книгами, а их среди бумажных изделий больше всего, лежат в офисе, занимая значительную часть небольшого помещения.

Акция по сбору стартует 28 июля, но некоторые жители Мурманска уже принесли ненужные дома издания. Нередко люди выбрасывают неплохие коллекции, в том числе современной литературы. Но отправить в переработку лучшие печатные экземпляры общественникам не позволяет совесть, тогда романы, повести и рассказы занимают полки участников популярного движения «буккроссинг» по обмену книгами.

На большие объёмы макулатуры летом активисты организации не рассчитывают, но всё равно ждут всех желающих по адресу: г.Мурманск, Кольский просп., 110 (после трёх часов дня).

По завершению акции сотрудники «ПиМа» уйдут в отпуск, так что сдать ненужные книги, бумагу и картон потом можно будет только в конце сентября.

- Приносить можно практически всю макулатуру: книги, журналы, газеты, листы А4, - поясняет Дарья Матвеенкова, пресс-секретарь Областной молодежной общественной экологической организации «Природа и молодёжь». - Мы не принимаем только то, что испачкано лаками, красками, отходами пищевой промышленности и измельченную в шредере бумагу. Всё остальное можно нам нести. Мы не принимаем чеки, лотки из под яиц, туалетные втулки, хотя нам их часто приносят.