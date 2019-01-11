ПиМовцы принимают макулатуру в субботу

Активисты общественной организации «Природа и Молодёжь» объявляют первую в 2019 году акцию по сбору макулатуры. Сбор пройдёт в офисе организации по адресу: г. Мурманск, просп. Кольский, 110а.

По просьбе компании, принимающей бумагу на переработку, «ПиМ» собирает только книги, газеты, журналы, листы A4, картонные коробки, рекламные листовки, упаковки из-под сухих продуктов или косметических средств.

Для переработки не годятся горелые, мокрые бумага и картон, а так же испачканные химическими веществами и маслами, коробки с жирными пятнами (из-под пиццы или полуфабрикатов), яичные лотки, втулки от туалетной бумаги, чеки, салфетки.

Сдать макулатуру можно 12 января - с 13.00 до 17.00.