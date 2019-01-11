День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.01.19 19:30
ПиМовцы принимают макулатуру в субботу
Активисты общественной организации «Природа и Молодёжь» объявляют первую в 2019 году акцию по сбору макулатуры. Сбор пройдёт в офисе организации по адресу: г. Мурманск, просп. Кольский, 110а.
По просьбе компании, принимающей бумагу на переработку, «ПиМ» собирает только книги, газеты, журналы, листы A4, картонные коробки, рекламные листовки, упаковки из-под сухих продуктов или косметических средств.
Для переработки не годятся горелые, мокрые бумага и картон, а так же испачканные химическими веществами и маслами, коробки с жирными пятнами (из-под пиццы или полуфабрикатов), яичные лотки, втулки от туалетной бумаги, чеки, салфетки.
Сдать макулатуру можно 12 января - с 13.00 до 17.00.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика46% предпринимателей считают, что местные чиновники постоянно создают преграды для бизнеса
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-ПолитбарометрПодробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-Слово не воробей...Общество явно не любит власть и терпеть не может бизнес, или Герои нашего времени
-
Последние комментарии
Горожанка.
09.01.19 23:36
Доброй ночи. С интересом горожане и гости города-героя послушали, а затем и посмотрели интервью директора МБУ КШМ в программе «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD». Очень содержательное интерв
Оксана
07.01.19 22:39
Добрый день! Обратилась в УК с вопросом очистки козырька балкона от наледи (5 этаж, внешняя сторона дома). Ответ: это не входит в наши обязанности, решайте в частном порядке. Сами счистить наледь не с
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
MotoRin
07.01.19 12:50
А если вчитаться в текст недавнего соглашения между правительством Мурманской области, регионального совета профсоюзов и Союзом промышленников и предпринимателей Мурманской области на 2019-2021 годы,
-Скоро в эфире07:00Городские хроники (6+)07:30«Когда зовёт сердце». Художественный сериал, 32 серия (12+)08:15«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области продолжается рост цен на продукты питания-PRO ВалютуРеальный эффективный курс рубля за 2018 год упал на 6,9%-PRO ЭнергетикуНа гидростанциях филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» завершился основной этап внедрения современных систем контроля работы гидроагрегатов-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 12 января-PRO Нефть и газПроект перегрузочных СПГ-комплексов в Арктике может войти в план развития инфраструктуры-PRO ЗаконыС 1 января 2019 года начал действовать ряд региональных законов
-Нам интересно Ваше мнение11.01.19: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила восстановить историческое звание главы прокуратуры – генерал-прокурор. «Бояться …будут точно больше», - сказала она. А как Вы считаете, какую приставку надо дать прокурорам, чтобы их все боялись?Проголосовал: 61 человек