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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.03.21 19:30

ПИНРО исполнилось 100 лет

Полярному филиалу Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, больше известному как ПИНРО, исполняется 100 лет. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» побывала в гостях у научно-исследовательской организации.

Татьяна Пашкова, почётный работник рыбного хозяйства России. Практически всю свою жизнь она посветила изучению биоресурсов  северных морей и, кажется, знает всё об обитателях водных глубин.  Хранительница музея Полярного филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии готова бесконечно рассказывать о крабах, червях и рыбах. Кстати, около десятка экспонатов в формалине, Татьяна Ефимовна изготовила собственноручно.

Татьяна Пашкова, ведущий специалист научно-организационного отдела Полярного филиала ФГБНУ «ВНИРО»: «Я говорю, что нельзя купить формалинный экспонат, его просто невозможно купить ни за какие деньги. Вот, например, эта рыба обитает в Японском море. Ну, кто нам такое возьмёт и пришлёт? Это невозможно, поэтому это надо беречь».

Полярному филиалу Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, бывшему ПИНРО, исполнилось 100 лет. Переоценить роль организации, которая выполняет десятки исследований в год сложно. Благодаря работе научных сотрудников сохраняется многообразие биоресурсов.

Константин Соколов, кандидат биологических наук, заместитель руководителя Полярного филиала ФГБНУ «ВНИРО» (ПИНРО им. Н. М. Книповича): «Не секрет, что наш флот ПИНРО, а это наш основной инструмент исследований в море, новые суда поступят, они строятся этот процесс идёт. Но пока у нас есть некоторые технические сложности, касающиеся флота. Он не новый, он должен ремонтироваться чаще, поэтому много сил приходится тратит на это».

В адрес одной из старейших организации, которая, по сути, младше Мурманска всего на 5 лет, прозвучит ещё немало поздравлений. К чествованию присоединились представители региональной партии КПРФ.

Андрей Ялковский, член партии КПРФ: «Работникам ПИНРО, а также жителям Северного бассейна хочу пожелать, чтобы те славные традиции, заложенные 100 лет назад, доблестно продолжались».

Артём Кузьмин, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Мы приехали поздравить сотрудников ПИНРО в день 100-летия. С сотрудниками института мы находимся в тёплых отношениях. Прежде всего коммунистов связывает с институтом то, что наши однопартицы принимали непосредственное участие в работе института и до сих пор продолжают тесно взаимодействовать, поэтому мне вдвойне приятней приехать и поздравить коллектив с этим праздником».

Из-за пандемии праздничные мероприятия перенесли на осень, сотрудники ограничились торжественным заседанием учёного совета.

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