Пионер образования в ЗАТО Александровск - первая школа имени Погодина - с размахом отметила 90-летний юбилей

Поздравили учреждение выпускники прошлых лет и ветераны образования. Открылась к праздничной дате и выставка в музее города воинской славы.

Методом народной стройки - именно так, руками жителей и военнослужащих Северной военной флотилии школа в Полярном выросла всего за 2 месяца. В далеком 1936 году первосентябрьским утром учреждение встретило первых учеников. Свой юбилей школа №1 отметила чередой событий, начав со встречи выпускников.

Андрей Рябинский, выпускник школы №1 им. Погодина 1991 года выпуска: «Воспоминания у меня самые положительные: у нас было детство настоящее, нецифровое. Школа крутая, мы учились хорошо и весело. У меня всё в жизни сложилось, потому что школа дала нам всё в самом начале».

Больше 85 выпускников из разных уголков страны приехали поздравить с юбилеем учебное заведение. Самому старшему из них уже 83 года.

Вера Сулаева, директор школы №1 им. Погодина, г. Полярный: «Школа сегодня - это важно. Но вспоминаем все вехи истории: 36 год - создание школы, 42 год - госпиталь, 48 год - первые 15 выпускников, среди которых выпускник, получивший аттестат номер один, первый послевоенный директор, который прославил школу строками «Прощайте, скалистые горы» - Николай Букин. Бесподобная плеяда педагогов, когорта директоров - 25 директоров вошли в историю школы!».

У школы богатая история, на страницах которой есть печальные и даже страшные моменты. Так, в 1941 году на первое здание школы во время авианалета упала бомба. Снаряд повредил несколько аудиторий учреждения. Восстанавливали его также, как и строили, силами инициативных полярницев. Уже после педсостав и учащиеся перебрались в новое здание, которое находилось по другому адресу, но и сегодня в старом корпусе течёт жизнь: организован учебный процесс филиала Мурманского колледжа.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Я редко со сцены что-то обещаю. Я скажу, что мы делаем, но не обещаю, что это произойдёт. Но сейчас мы работаем над тем, чтобы здание первой школы должно быть капитально отремонтировано».

Благодаря партнёрству с «ЕвроХимом» такой проект действительно может быть реализован: на базе здания успешно функционирует колледж имени Момота, ежегодно выпуская специалистов промышленных направлений. Так, для их комфортного и успешного обучения построят лаборатории и отреставрируют само учреждение.

Денис Лутцев, выпускник школы №1 им. Погодина 1997 года выпуска: «Что для меня школа? Конечно, прекрасные воспоминания о детстве и юности. Это друзья, верные и на всю жизнь, это творческий и профессиональные пути, потому что я два года работал в школе и открыл для себя направление - образовательную деятельность».

К юбилейной дате музей Полярного подготовил экспозицию. Среди её экспонатов уникальные фотоснимки и личные вещи педагогов и выпускников, а также истории работы клубных и досуговых систем учреждения.

Наталья Журавлева, заведующая экспозиционно-выставочным отделом историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Есть страницы грандиозного ТЮПа - театра юного полярника, есть истории и о пионерии первой школы».

Среди выпускников и учащихся первой школы, например, режиссёр Константин Статский, который работал над сериалами «Закрытая школа» и «Мажор», а также меценат и учредитель компании «Балтик Рифер Лайнз», занимающейся перевозками, Андрей Каширин. В экспозиции городского музея представлена золотая медаль Андрея Валентиновича.

Андрей Каширин, выпускник школы №1 им. Погодина 1976 года выпуска: «Учился прилежно, поэтому «золото» досталось именно мне. Музей годами мечтал о таком подарке, поэтому я решил сделать подарок городу, в котором я родился и который теперь навсегда будет украшать мой паспорт».

Окончил морскую академию имени Макарова также с красным дипломом и стал один из самых молодых капитанов Балтийского пароходства, которое после и возглавил. Впрочем, каждый выпускник нашёл свое место и свое дело, обзавелся друзьями и наставниками.

Елена Поддубная, выпускница школы №1 им. Погодина 1997 года выпуска: «Я, между прочим, списывала у неё на алгебре. Юля очень хорошо училась, у неё математический склад ума, а я гуманитарий. Юля «вытягивала» меня на троечку».

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Спасибо вам, дорогие учителя, за вашу патриотическую работу, которую вы проводите по воспитанию наших детей, чтобы они были истинными патриотами, за то, что храните наши культурное и историческое наследие нашей малой родины! Это дорогого стоит. Я хотел бы ещё раз сказать, нижайший вам поклон за ежедневную работу, она крайне необходима - только вы можете воспитать будущее нашей великой России».

В апреле 2000 года школе было присвоено имя Михаила Погодина, заслуженного учителя РСФСР, директора школы. Тогда состоялось торжественное открытие мемориальной доски Погодина, установленной на первом, историческом здании школы. Ежегодно из стен учреждения во взрослую жизнь выпускаются несколько десятков школьников.

Иона Сагур, учащаяся школы №1 им. Погодина, г. Полярный: «Многие учителя знают меня по фамилии, потому что мой папа выпускник этой школы. Буду с теплотой вспоминать наших учителей».

Сегодня у школы множество традиций, которыми за 90 лет она обросла. В их числе благотворительные ярмарки и фестивали ГТО, работа профильных классов, например, «Лесничество» и «Горняк», и участие в патриотических проектах, таких как «Сад памяти» и военно-патриотических - «Зарница».