Пироги, сладости и подарки – в снежногорском отделении общества инвалидов состоялся праздник

Позже обычного поздравили юных участников общества инвалидов с Днём знаний. Это одна из традиций снежногорского отделения.

Настоящий праздник – букеты для учителей, торты и пироги для школьников и родителей, и конечно, подарки. Так принято в обществе инвалидов Снежногорска начинать учебный год. В связи с ограничительными мерами пришлось отсрочить торжественное событие, но детей, кажется, это нисколько не огорчило, праздник состоялся во многом благодаря безвозмездной помощи волонтёров

Галина Грещук, председатель снежногорского общества инвалидов: «Я всем хочу сказать огромное спасибо за ту помощь, которую оказывают нам люди».

Добровольцы оказывают не только материальную помощь. Не так давно постоянными гостями общества стали мотоциклисты. В июне вместе с ребятами и пенсионерами байкеры облагородили территорию, высадив деревья и цветы.

Юлия Говера, участница клуба «МОТО Александровск», волонтёр, г. Полярный: «С ребятами оформили все клумбы под окнами. К нам приезжали ребята из мурманского мотосообщества, привезли рассаду цветов».

Хорошо подготовились и к этому празднику. День знаний в обществе отметили ярко, со светомузыкой.

Игорь Мамушкин, участник клуба «МОТО Александровск», волонтёр, г. Снежногорск: «А потом возникла мысль, а почему бы не привезти аппаратуру, устроить праздник небольшой».

Когда удастся ещё собраться такой большой компанией – неизвестно, поэтому с днём рождения поздравили сентябрьских именинников. Разницы в возрасте здесь не замечают – цветы и подарки получили и 80-летние юбиляры и только отпраздновавшие совершеннолетие.

Галина Грещук, председатель снежногорского общества инвалидов: «Мы всегда стараемся поздравлять наших именинников, но в этот раз так совпало, что сразу четыре участника отметили недавно свои дни рождения. И мы решили их поздравить».

Таких интересных событий и добрых традиций у общества инвалидов ещё много. Например, сейчас активно идёт подготовка к празднованию Дня пожилого человека.