Пиротехники обезвредили немецкую авиабомбу в Мурманске
Несколько дней назад во время технических работ в торговом порту был обнаружен взрывоопасный предмет. Оказалось, что это немецкая авиабомба Sc-50 времён Великой Отечественной войны.
Опасную находку безопасно транспортировать к месту обезвреживания.
Дина Рыгина, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Мурманской области: «Обезвреживание авиабомб входит в компетенцию МЧС России. Поэтому по нашему запросу в Мурманск для её обезвреживания оперативно прибыли спасатели из Санкт-Петербурга в составе двух человек и одной единицы техники».
Максим Королев, начальник спасательной группы проведения пиротехнических и взрывных работ Невского спасательного центра МЧС: «Операция прошла успешно, без происшествий».
Последние комментарии
Ольга
05.11.25 15:52
С 17 сентября отправлено 2 посылки Почтой России мобилизованному сыну на сво. Не получил до сих пор. Обидно , парни ждут теплые носки и другие вещи из дома , а тут Почта отвечает что передали вам по
макс
03.11.25 17:32
Дружище, статья за 2023 год. Работаю на сборке АЭС зп 170к
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
марат
02.11.25 19:36
Работаю слесарем КИПиА 7 разряда за год зарплата чего-то не выросла. Зачем это вранье нужно , кого вы хотите обмануть , какие на***н 90000 рублей? * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
