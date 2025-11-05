Пиротехники обезвредили немецкую авиабомбу в Мурманске

Несколько дней назад во время технических работ в торговом порту был обнаружен взрывоопасный предмет. Оказалось, что это немецкая авиабомба Sc-50 времён Великой Отечественной войны.